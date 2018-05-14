Иркутский вуз получит деньги на разработку уникального проекта

ИРНИТУ вошел в число победителей ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», представив для защиты свой проект «Разработка и создание программно-аппаратного СВЧ-плазменного комплекса для мониторинга, контроля и безопасной эксплуатации маслосистемы двигателей воздушного и наземного назначений».
Из федерального бюджета на реализацию проекта поступит 100 млн рублей. На разных этапах прохождения проекта действенную поддержку разработке ИРНИТУ оказывал депутат Государственной думы РФ Сергей Тен, который вел переговоры с министром образования России Ольгой Васильевой и заместителем министра Геннадием Трубниковым о приоритетном включении нашего проекта в федеральную программу.
– Мы системно продолжаем работать с нашими вузами по проектам, которые важны для позиционирования Иркутской области не только на российском, но и на международном уровне как центра инновационной мысли, центра, который имеет достойный научно-технический потенциал и традиционно сильную высшую школу. Проект ИРНИТУ – это создание уникальных в мировом масштабе разработок, связанных с приборостроением и технологиями диагностирования машин и механизмов, – заявил Сергей Тен.
Он отметил, что тема как никогда актуальна для Иркутской области, которая является не только развитым транспортно-логистическим узлом Восточной Сибири, но и крупным промышленным центром. В него интегрированы такие крупные компании, как «Газпром», «РУСАЛ», «Лензолото», «СУАЛ-Холдинг». Кроме того, сообщает пресс-служба депутата, машиностроительный комплекс в столице Приангарья представлен корпорацией «Иркут», заводом тяжелого машиностроения и релейным заводом.
– В реализации проекта будут задействованы 50 человек – не только доктора и кандидаты наук, но и аспиранты, студенты. Его итоги станут основой для создания новых научных направлений и дисциплин для подготовки квалифицированных кадров для наших промышленных предприятий. Это такой актуальный подход пространственного развития, который прозвучал в послании президента РФ Федеральному собранию, – отметил Сергей Тен.
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ МАСТЕРА И МАСТЕРИЦЫ, САДОВОДА И ОГОРОДНИКА • Домашнему мастеру• Домашнему мастеру: книги и товары • Рукодельница • Мода для пожилых • Полезные мелочи • Хозяйке и рукодельнице: книги и товары • Наша клумба • На грядках • В саду • Дачнику на заметку • Сохраняем урожай • На подоконнике • Товары для садоводов • Книги по садоводству
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Бочка своими руками
С чем может сравниться, например, огурец или помидор, засолённые в дубовой кадке. А в липовом бочонке прекрасно хранится мёд, яблочный сок, в нём можно приготовить квас. Наконец, дубовая кадка с лимонным или ...
Погреб своими руками
Типы и конструкции
По своему устройству погреба подразделяют на три модификации: полностью заглублённые, полузаглублённые и наземные.
Сидушка на табурет
Вам кажется, что ежедневные домашние хлопоты однообразны и скучны? Попробуйте отвлечься на рукоделие. Создайте уютную сидушку для табурета – это тоже забота о доме, но в свое удовольствие.
Дачная кухня: коптильня своими руками
Лето хорошо тем, что можно отдохнуть от надоевших кастрюль-сковородок, перейдя на лёгкие блюда из овощей и зелени. И, конечно, все дачники тоннами закупают мясо и рыбу и жарят шашлыки. А как ещё можно разн...
Тумбочка под телевизор
Тумбочка под телеаппаратуру – это первый предмет мебели, который я сделал своими руками. Её я присмотрел у друга. У него же и снял основные размеры. Несколько их потом переработал, и вот что получилось. Кстат...
Овощехранилище своими руками
Овощехранилище необходимо каждому дачнику с единственной целью – сохранить собранный урожай на как можно больший срок. Для этого в старые времена использовались специальные ямы, набитые снегом и льдом, ледник...
Украшаем ёлку
При украшении ёлки на неё первым делом вешают электрическую гирлянду с лампочками (но не самодельную – с огнём не шутят!), потом – игрушки: сначала крупные, затем и маленькие. Одинаковые по форме и цвету укра...
Пруд для золотых рыбок
Пруд на даче… Для многих дачников и владельцев приусадебных участков это пока только мечта, но красивая и многообещающая. Так ли сложно построить пруд на даче своими руками? Чтобы с водопадом, лилиями и зо...
Коттедж для картошки
Бережливость — этот монетный двор человека, знающего счёт деньгам, подсказывает: овощи следует хранить в специальном ящике. Такой ящик должен хорошо проветриваться, что создаёт оптимальные условия для хранения ...
Маленькие хитрости
Не мучайтесь понапрасну, пытаясь извлечь старый шуруп из доски твёрдого дерева с помощью одной лишь отвёртки: шлиц сорвёте, а шуруп останется на месте. Зажмите лезвие отвёртки разводным гаечным ключом, а её жал...
Тунисское вязание
Жилеты «Диагональ» и «Валенок»
Использованный для жилета узор сложнее, чем плетёнка и рогожка, для его выполнения необходим опыт вязания длинным крючком, но интересный и редко встречающийся узор оправдывает ...
Переносной душ
При освоении нового земельного участка рано или поздно возникает потребность в тёплом душе. Многие дачники задачу решают установкой на высоте более 2х метров бочки. Недостаток этого довольно распространённ...
Холодный фарфор
Мастер-класс
Полимерную глину можно по праву назвать пластилином нового поколения. Это абсолютно безвредный, пластичный и сравнительно недорогой материал для творчества. Из-за очень мягкой и однородной текст...
Витраж: просто и красиво
Витражи популярны с давних времён. Они завораживают богатством прозрачных красок и способны оживить любой интерьер. Роспись витражными красками – популярная сейчас техника, с помощью которой можно создать мно...
Супружеское ложе
Жена давно пилила меня за то, что нет у нас на даче большого супружеского ложа. Долго не мог выделить на это время, но, тем не менее, наступил момент, когда мне пришлось сдаться. Дал супруге добро на покупку ...
Next
Prev
Заявление ПФР по поводу дефицита бюджета фонда
Внесение изменений в бюджет ПФР носит технический характер и связано с приведением его в соответствие с изменениями, которые вносятся в закон о федеральном бюджете. Увеличение дефицита бюджета ПФР на 2018 год...
Информация для граждан России и Израиля
Пенсионный фонд обращает внимание на то, что по вопросам назначения пенсии в соответствии с Договором между Российской Федерацией и Государством Израиль о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения от 6...
Вошедшие в ковчег
Взнос на капитальный ремонт: кто получит компенсацию от государства.
С 1 апреля на 2,9% индексируются социальные пенсии
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года индексируются на 2,9% – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году. Повышение косн...