Иркутский вуз получит деньги на разработку уникального проекта

ИРНИТУ вошел в число победителей ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», представив для защиты свой проект «Разработка и создание программно-аппаратного СВЧ-плазменного комплекса для мониторинга, контроля и безопасной эксплуатации маслосистемы двигателей воздушного и наземного назначений».

Из федерального бюджета на реализацию проекта поступит 100 млн рублей. На разных этапах прохождения проекта действенную поддержку разработке ИРНИТУ оказывал депутат Государственной думы РФ Сергей Тен, который вел переговоры с министром образования России Ольгой Васильевой и заместителем министра Геннадием Трубниковым о приоритетном включении нашего проекта в федеральную программу.

– Мы системно продолжаем работать с нашими вузами по проектам, которые важны для позиционирования Иркутской области не только на российском, но и на международном уровне как центра инновационной мысли, центра, который имеет достойный научно-технический потенциал и традиционно сильную высшую школу. Проект ИРНИТУ – это создание уникальных в мировом масштабе разработок, связанных с приборостроением и технологиями диагностирования машин и механизмов, – заявил Сергей Тен.

Он отметил, что тема как никогда актуальна для Иркутской области, которая является не только развитым транспортно-логистическим узлом Восточной Сибири, но и крупным промышленным центром. В него интегрированы такие крупные компании, как «Газпром», «РУСАЛ», «Лензолото», «СУАЛ-Холдинг». Кроме того, сообщает пресс-служба депутата, машиностроительный комплекс в столице Приангарья представлен корпорацией «Иркут», заводом тяжелого машиностроения и релейным заводом.

– В реализации проекта будут задействованы 50 человек – не только доктора и кандидаты наук, но и аспиранты, студенты. Его итоги станут основой для создания новых научных направлений и дисциплин для подготовки квалифицированных кадров для наших промышленных предприятий. Это такой актуальный подход пространственного развития, который прозвучал в послании президента РФ Федеральному собранию, – отметил Сергей Тен.