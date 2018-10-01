Иркутские студенты получили именные стипендии Благотворительного фонда имени Юрия Тена

В Иркутском государственном университете путей сообщения 28 сентября прошло торжественное вручение именных стипендий Благотворительного фонда имени Юрия Тена. На церемонию приехали 19 студентов из ведущих вузов Иркутска.

– Именная стипендия Тена вручается уже на протяжении 17 лет. Сегодня мы в очередной раз собрались здесь, чтобы поздравить ребят, которые показали высокие результаты в учебе, научно-исследовательской, творческой, спортивной или общественной деятельности, – поприветствовал собравшихся ректор ИрГУПСа Сергей Каргапольцев.

ИрГУПС представляли студентка третьего курса специальности « Технология транспортных процессов» факультета «Управление на транспорте и информационные технологии» Евгения Казакова и студентка третьего курса специальности «Строительство железных дорог, мостов и тоннелей» факультета «Строительство железных дорог» Евгения Стародубцева. Обе девушки весь год отлично учились и принимали активное участие в различных мероприятиях, сообщает пресс-служба вуза.

– За прошлый учебный год я дважды участвовала в олимпиадах по «Теоретической механике», которые проходили в Казани и Красноярске. На второй я, кстати, получила диплом третьей степени, – рассказала Евгения Стародубцева.

Вручала награды дочь Юрия Тена Елена Тен.

– Хочу выразить искренне восхищение тому, как вам удается одновременно учиться, вести активную волонтерскую деятельность, быть успешным и в спорте и в творчестве, оставаться поддержкой и опорой для своих близких, – сказала она.

По инф. Телеинформа

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ