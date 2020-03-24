Иркутские студенты чаще других берут образовательные кредиты

Байкальский банк Сбербанка подвел промежуточные итоги по выдаче образовательных кредитов после возобновления программы образовательного кредитования с государственной поддержкой, запущенной совместно с Министерством науки и высшего образования РФ.

Среди четырех регионов, на территории которых работает Байкальский банк Сбербанка, «пальму первенства» по числу выдачи образовательных кредитов держит Иркутская область, на нее приходится более половины всех выдач (60,7%). Далее следуют Бурятия (22,2%), Якутия (12,4%) и Забайкальский край (4,6%). Образовательный кредит наиболее востребованным оказался у девушек, им воспользовались 202 представительницы прекрасного пола из 323 человек, получивших одобрение по заявкам.

Средняя сумма займа в регионах разнится. Так, более всего на свое образование готовы потратить иркутские студенты. Средний размер образовательного кредита, выданного в Иркутской области, составил 140 тысяч рублей, около 97 тысяч рублей – в Якутии, 95 тысяч рублей – в Бурятии и 75 тысяч – в Забайкальском крае. Средняя сумма образовательного кредита, выданного на территории Байкальского банка, на данное время составляет 102 тысячи рублей.

– Выдачу образовательных кредитов Сбербанк возобновил с августа прошлого года и это предложение сразу вызвало интерес у студентов. На территории Байкальского банка мы видим, что этот продукт популярен у молодежи. И мы рады, что с помощью Сбербанка есть возможность получать образование и профессию своей мечты. Банк предлагает удобный для студентов механизм погашения кредита. Формат «учишься сейчас, кредит гасишь по окончании учебы» – это именно то, что дает шанс студентам учиться там, где они запланировали, – комментирует председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, наиболее востребованными образовательные кредиты Сбербанка стали среди студентов московских вузов – на них пришлась треть всех выдач по России. Самыми популярными среди них стали Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Российский университет дружбы народов, Московский государственный университет имени Ломоносова и Российский экономический университет имени Плеханова.

В ТОП-3 направлений, на которые студенты предпочитали брать образовательные кредиты попали: юриспруденция (8,71%), экономика (6,28%) и лечебное дело (4,81%). При этом самая большая сумма выдачи была зафиксирована на направлении «Аэронавигация» в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации, которая составила более 1,2 млн рублей. Средняя сумма образовательного кредита (по России) составляет 106 тысяч рублей.

– За прошедший год количество вузов-участников программы увеличилось с 150 до 424 – это значит, что образовательную программу поддержали приблизительно две трети государственных вузов страны. За это время Сбербанк помог поступить в высшее учебное заведение 4 365 молодым людям. Мы очень рассчитываем, что при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ мы сможем сделать образование в нашей стране более доступным, – говорит директор дивизиона «Занять и Сберегать» Сергей Широков.

Студенты вузов, имеющих лицензию, получили возможность оформить в Сбербанке кредит на образование без залога и поручителей по льготной процентной ставке, на текущий момент 8.6%. Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения и еще три месяца, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту в размере 40% в первый год, 60% во второй и в полном объеме с третьего года. Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения и дополнительно 10 лет, при этом заемщик при желании может погасить кредит досрочно.

Оформить образовательный кредит можно в отделениях Сбербанка, предоставив паспорт, договор с учебным заведением о платном образовании и счет на оплату обучения. Несовершеннолетним студентам потребуется также согласие законных представителей на заключение кредитного договора, свидетельство о рождении и паспорта его родителей или опекунов.

По инф. Телеинформа

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