ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Иркутские фасады и то, что за ними
Елена Петрова   
27 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

fkr irk 

Фонд капремонта должен работать по новым правилам

Фонд капремонта должен работать по новым правилам

Депутаты иркутской думы предлагают региональному Заксобранию скорректировать существующее законодательство о капитальном ремонте многоквартирных домов.

О том, каких именно доработок требуют нормативно-правовые акты, рассказал депутат думы Александр Сафронов на депутатских слушаниях 25 марта.

– К работе фонда капремонта многоквартирных домов Иркутской области предъявляется достаточно много претензий со стороны собственников многоквартирных домов и общественных организаций, – отметил он. – И сегодня в связи со сменой руководства фонда происходят большие изменения в организации его работы.

Александр Сафронов подчеркнул, что совместный выезд с депутатами Заксобрания на объекты, где выполнен капремонт в прошлом году, показал, что существует необходимость внесения изменений в областной закон №167, «чтобы работу фонда можно было сделать более простой, прозрачной, понятной и самое главное – более эффективной».

В частности, по его словам, сейчас из процесса составления дефектной ведомости домов исключены управляющие организации и органы местного самоуправления.

– Это приводит к тому, что на очень многих домах выполняются те работы, которые там реально не нужны, – подчеркнул депутат. – Один из примеров мы видели при выезде по адресу: переулок Пионерский, 10. Из-за того, что он был неправильно отдефектован и там неверно сделан сметный расчет, вместо фасада здания сделаны абсолютно другие виды работ. В доме проведен капитальный ремонт, но там сейчас есть угроза, что могут упасть балконы.

Он отметил, что по их общему мнению с Фондом капремонта и общественными организациями, управляющая компания обязана участвовать в составлении списка предстоящих работ и в их приемке. Сейчас же в законе такая норма полностью отсутствует.

– Еще один важный момент – паспортизация фасадов и кровель иркутских домов, – отметил Александр Сафронов. – Только в Иркутске благодаря соответствующему решению городской думы есть понятие «паспорт фасада здания». Во всех остальных территориях есть только один лист, который выдается при согласовании работ. От этого зависит, как будут выглядеть здания.

Сейчас, когда подрядная организация заходит на выполнение работ, она самостоятельно заказывает этот паспорт, причем даже не имеет права его оплатить из средств фонда капремонта, так как он не входит в перечень возможных работ.

– Причем изготовление этих паспортов должно привести к тому, что мы получим общий внешний вид здания и контроль со стороны архитектурных служб и администрации города, – отметил депутат. – Соответственно, сейчас есть предложение включить в необходимые виды работ изготовление таких паспортов.

Он также подчеркнул, что вопрос капремонта в Иркутске требует отдельного обсуждения, например, на депутатских слушаниях, поскольку средств только фонда капремонта на приведение в порядок иркутских фасадов недостаточно. Так что решить проблему можно, например, с помощью формирования отдельной региональной или федеральной программы для областного центра.

– Третья проблема заключается в том, что сейчас Фонд реализует более простые для исполнения работы, – отметил он. – Мы забываем о том, что у нас действует постановление правительства, которое обязывает к 2022 году все многоквартирные дома перевести на закрытые системы теплоснабжения, а также реализовать дополнительные меры обеспечения энергоэффективности домов.

Однако эти работы были исключены из перечня мероприятий, которые можно реализовать в рамках капитального ремонта. Соответственно, по словам Александра Сафронова, нужны корректировки областного закона и с учетом этого.

Отдельно он отметил проблему того, что многие дома стоят в очереди на капремонт на 28-30 годы, а требуется он там срочно.

– Существует механизм, с помощью которого этот процесс можно ускорить. Для этого нужно сделать техническое обследование домов, подать соответствующие документы в МинЖКХ, – пояснил депутат. – Это позволяет дому войти в действующую краткосрочную трехлетнюю программу. Но механизм не до конца прозрачен и требует, как минимум, информационной работы.

При этом он отметил, что со своей стороны власти Иркутска могли бы включить в муниципальную программу капремонта дополнительный раздел, предполагающий в ее рамках возможность технического обследования домов. Тогда собственники могли бы заказывать эти работы с муниципальным участием, например, в условиях софинансирования 30% со стороны жильцов и 70% – от муниципалитета.

Также депутаты отметили проблему, когда капремонт выполняется в аварийных домах, которые в скором времени идут под снос. Также поднимался вопрос того, имеет ли вообще смысл жителям аварийных домов платить взносы в этот фонд. Однако его представитель пояснил, что в этом случае средства расходуются на сам снос проблемного жилья.

Александр Сафронов предложил думе обратиться в Законодательное собрание с просьбой поддержать озвученные предложения. Однако его коллеги отметили, что у думы есть собственное право законодательной инициативы. Председатель представительного органа Дмитрий Ружников предложил пойти по такому пути. Однако Александр Сафронов отметил, что это не только его предложения, поэтому он считает не совсем уместным оформлять инициативу только от думы. Однако предложил поставить вопрос на контроль, и, если в ближайшее время областной парламент не подготовит соответствующие изменения, подготовить законопроект.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • «Я человек, который никогда не останавливается»: женский взгляд Оксаны Пушкиной
    Почти половина жителей России – женщины. Число получается внушительное, но на него почему-то не всегда обращают внимание в должной мере. Уже который год исправляет эту оплошность Оксана Пушкина, которая своим женским взглядом старается присмотреться к проблемам прекрасного пола.
  • Шинный бизнес KAMA TYRES усовершенствовал шины КАМА NF 202
    Шинный бизнес KAMA TYRES усовершенствовал шины КАМА NF 202 Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES модернизировал конструкцию ЦМК шин КАМА NF 202 315/70R22.5. Была проведена работа по анализу ходимости модели в различных условиях эксплуатации. Кроме того, специалисты учли пожелания потребителей. Плечевая зона шины была улучшена для того, чтобы минимизировать появление концентрации напряжений предельных деформаций. Теперь 315/70R22.5 КАМА NF 202 выпускается на усовершенствованных пресс-формах.
  • Врачам в Подмосковье будут доплачивать за борьбу с коронавирусом
    koronovirus13 Врачам и медицинскому персоналу в Московской области будут ежемесячно начислять стимулирующие выплаты за лечение заразившихся коронавирусом. Об этом заявил губернатор Подмосковья.
  • 27 марта — Всемирный день театра. Отметим в онлайне?
    theater Все мировое театральное сообщество 27 марта Всемирный день театра. Он был установлен в Вене в 1961 году IX конгрессом Международного института театра и ежегодно проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
  • Археологи установили прямую связь Сфинкса с космосом
    В Египте археологи решили доказать, что знаменитый Большой сфинкс в Гизе был построен не случайным образом, а в строгой ориентации с траекторией движения Солнца. Команда во главе с доктором Захи Хавассом сделала снимки в дни весеннего равноденствия, доказывающие, по ее мнению, эту теорию.
  • В Москве активизировались «коронавирусные» мошенники
    В столичном департаменте соцзащиты населения рассказали о мошенниках, активизировавшихся в период паники из-за распространения коронавируса.
  • На Кубе скончался зараженный коронавирусом россиянин
    Россиянин, госпитализированный 22 марта на Кубе с коронавирусом, скончался в Институте тропической медицины Педро Кюри. Об этом сообщил директор департамента эпидемиологии Министерстве здравоохранения Кубы Франциско Дуран в ходе состоявшейся в Гаване пресс-конференции.
  • ЧП в Магнитогорске: из-за взрыва газа погибли женщина и ребенок
    В Магнитогорске вечером 26 марта в жилом доме на улице Доменщиков случилось ЧП: произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим воспламенением в квартире на втором этаже. Погибли женщина и подросток. В реанимацию с места происшествия увезли годовалого ребенка.
  • Какая у вас аппетитная туалетная бумага! И это про тортики
    Немецкий пекарь увеличил свой доход, продавая сделанные им торты в виде туалетной бумаги. (Гибкость и креативность мышления - ценное качество, согласитесь. Если кто-то терпит убытки, то кто-то, напротив, наращивает доход. Главное — применить смекалку. - прим. МГ.)
  • Мать «детей подземелья» из Забайкалья лишили родительских прав
    В Чите суд лишил родительских прав женщину, дети которой жили в заброшенном здании вместе с отцом. Он сдавал металлолом и покупал на эти деньги продукты малышам и обогревал их как мог. Это история, которая тронула, пожалуй, каждого. Мы рассказывали о ней...
  • Страны G20 выступят единым фронтом в борьбе против пандемии
    По итогам виртуального саммита лидеров G20, на котором обсуждались вопросы преодоления последствий пандемии COVID-19, было принято решение вложить $5 триллионов в мировую экономику для преодоления последствий распространения коронавируса.
  • Не стало знаменитого клоуна Константина Васильева
    Советский, российский клоун, актер и акробат, народный артист России Константин Васильев скончался на 88-м году жизни.
  • В Москву пожаловали гоголи, лысухи и озерные чайки
    Первые перелетные птицы, летящие из Китая, Африки, Италии и других южных стран, добрались до столичного региона. (Пока весь мир ожесточенно сражается с коронавирусной инфекцией и сидит на карантине, природа просыпается ото сна, но многие этого в панике уже и не замечают. - прим. МГ.)
  • Уму непостижимо: курсантов во Владимире заставили брать кредиты на взятки
    Силовики задержали бывшего заместителя начальника курса Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний России. Майора подозревают в вымогательстве взяток с курсантов на общую сумму почти в 5 миллионов рублей.
  • Александр Збруев обратился к медикам с симптомами коронавирусной инфекции
    Коронавирус шагает по планете, не делая различий между обычными и очень знаменитыми людьми. На днях симптомы новой болезни обнаружил у себя 81-летний актёр Александр Збруев и поспешил обратиться за медицинской помощью.
  • Ушел из жизни звезда фильма «Крокодил Данди» Марк Блум
    В нью-йоркской больнице скончался американский актер Марк Блум. Причина смерти — осложнения, связанные с коронавирусной инфекцией COVID-19. О кончине артиста сообщили западные СМИ, ссылаясь на его супругу и актрису Джанет Зариш.
  • Совсем без отключения горячей воды не обойтись, но можно это дело подсократить
    Заместитель руководителя Минстроя Максим Егоров заявил, что плановое отключение горячей воды в России можно сократить до 5-7 дней в связи с карантинными мерами.
  • Прогулки по крышам Петербурга перестанут быть запретными
    Парламентарии Северной столицы решили легализовать высотные экскурсии. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли на пленарном заседании в Мариинском дворце. Инициативу выдвинул комитет по законодательству ЗакСобрания. (Об очаровании петербургских крыш и умопомрачительных видах с них, действительно, можно говорить часами... прим. МГ.)
  • Учителей и врачей на селе полностью освободят от уплаты НДФЛ
    sovet 1 Совет Федерации на заседании 25 марта одобрил закон, по которому выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» полностью освобождаются от НДФЛ независимо от их размера. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.
  • Россияне запаслись продуктами аж до середины лета
    Эксперты Big Data компании X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») подсчитали, что россияне в марте на фоне новостей о коронавирусе и девальвации рубля запаслись продуктами почти на 4 месяца. Напомним, что в США даже придумали неологизм для обозначения людей, которые массово скупают продукты питания в магазинах из-за коронавируса — ковидиоты.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске