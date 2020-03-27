Иркутские фасады и то, что за ними

Фонд капремонта должен работать по новым правилам

Депутаты иркутской думы предлагают региональному Заксобранию скорректировать существующее законодательство о капитальном ремонте многоквартирных домов.

О том, каких именно доработок требуют нормативно-правовые акты, рассказал депутат думы Александр Сафронов на депутатских слушаниях 25 марта.

– К работе фонда капремонта многоквартирных домов Иркутской области предъявляется достаточно много претензий со стороны собственников многоквартирных домов и общественных организаций, – отметил он. – И сегодня в связи со сменой руководства фонда происходят большие изменения в организации его работы.

Александр Сафронов подчеркнул, что совместный выезд с депутатами Заксобрания на объекты, где выполнен капремонт в прошлом году, показал, что существует необходимость внесения изменений в областной закон №167, «чтобы работу фонда можно было сделать более простой, прозрачной, понятной и самое главное – более эффективной».

В частности, по его словам, сейчас из процесса составления дефектной ведомости домов исключены управляющие организации и органы местного самоуправления.

– Это приводит к тому, что на очень многих домах выполняются те работы, которые там реально не нужны, – подчеркнул депутат. – Один из примеров мы видели при выезде по адресу: переулок Пионерский, 10. Из-за того, что он был неправильно отдефектован и там неверно сделан сметный расчет, вместо фасада здания сделаны абсолютно другие виды работ. В доме проведен капитальный ремонт, но там сейчас есть угроза, что могут упасть балконы.

Он отметил, что по их общему мнению с Фондом капремонта и общественными организациями, управляющая компания обязана участвовать в составлении списка предстоящих работ и в их приемке. Сейчас же в законе такая норма полностью отсутствует.

– Еще один важный момент – паспортизация фасадов и кровель иркутских домов, – отметил Александр Сафронов. – Только в Иркутске благодаря соответствующему решению городской думы есть понятие «паспорт фасада здания». Во всех остальных территориях есть только один лист, который выдается при согласовании работ. От этого зависит, как будут выглядеть здания.

Сейчас, когда подрядная организация заходит на выполнение работ, она самостоятельно заказывает этот паспорт, причем даже не имеет права его оплатить из средств фонда капремонта, так как он не входит в перечень возможных работ.

– Причем изготовление этих паспортов должно привести к тому, что мы получим общий внешний вид здания и контроль со стороны архитектурных служб и администрации города, – отметил депутат. – Соответственно, сейчас есть предложение включить в необходимые виды работ изготовление таких паспортов.

Он также подчеркнул, что вопрос капремонта в Иркутске требует отдельного обсуждения, например, на депутатских слушаниях, поскольку средств только фонда капремонта на приведение в порядок иркутских фасадов недостаточно. Так что решить проблему можно, например, с помощью формирования отдельной региональной или федеральной программы для областного центра.

– Третья проблема заключается в том, что сейчас Фонд реализует более простые для исполнения работы, – отметил он. – Мы забываем о том, что у нас действует постановление правительства, которое обязывает к 2022 году все многоквартирные дома перевести на закрытые системы теплоснабжения, а также реализовать дополнительные меры обеспечения энергоэффективности домов.

Однако эти работы были исключены из перечня мероприятий, которые можно реализовать в рамках капитального ремонта. Соответственно, по словам Александра Сафронова, нужны корректировки областного закона и с учетом этого.

Отдельно он отметил проблему того, что многие дома стоят в очереди на капремонт на 28-30 годы, а требуется он там срочно.

– Существует механизм, с помощью которого этот процесс можно ускорить. Для этого нужно сделать техническое обследование домов, подать соответствующие документы в МинЖКХ, – пояснил депутат. – Это позволяет дому войти в действующую краткосрочную трехлетнюю программу. Но механизм не до конца прозрачен и требует, как минимум, информационной работы.

При этом он отметил, что со своей стороны власти Иркутска могли бы включить в муниципальную программу капремонта дополнительный раздел, предполагающий в ее рамках возможность технического обследования домов. Тогда собственники могли бы заказывать эти работы с муниципальным участием, например, в условиях софинансирования 30% со стороны жильцов и 70% – от муниципалитета.

Также депутаты отметили проблему, когда капремонт выполняется в аварийных домах, которые в скором времени идут под снос. Также поднимался вопрос того, имеет ли вообще смысл жителям аварийных домов платить взносы в этот фонд. Однако его представитель пояснил, что в этом случае средства расходуются на сам снос проблемного жилья.

Александр Сафронов предложил думе обратиться в Законодательное собрание с просьбой поддержать озвученные предложения. Однако его коллеги отметили, что у думы есть собственное право законодательной инициативы. Председатель представительного органа Дмитрий Ружников предложил пойти по такому пути. Однако Александр Сафронов отметил, что это не только его предложения, поэтому он считает не совсем уместным оформлять инициативу только от думы. Однако предложил поставить вопрос на контроль, и, если в ближайшее время областной парламент не подготовит соответствующие изменения, подготовить законопроект.

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