Информационная война против губернатора

Точка зрения. Кому это может быть выгодно?

В последнее время в региональных и федеральных СМИ развернулась настоящая информационная кампания против главы Иркутской области Сергея Левченко. Ему неоднократно пророчили отставку и обвиняли в неэффективности.

Серия публикаций в СМИ носит заказной характер, и направлена против правительства Иркутской области. Такое заявление сделал губернатор региона Сергей Левченко на встрече с журналистами.

– Не читаю, не думаю, что нужно каждый раз объясняться, как-то реагировать. Жесткой критики может быть много. Я эти четыре года честно отработал, и результаты говорят сами за себя. Такого темпа развития в новейшей истории Иркутской области не было никогда. Думающие люди это понимают, – сказал губернатор.

Для реализации информационной кампании, по мнению политтехнолога Андрея Рычагова, необходимы инфоповод, искаженный до нужной кондиции, и несколько подконтрольных СМИ.

– Если говорить о Западе, то там схема не менялась с тридцатых годов. К нам она пришла с момента появления конкурентных выборов, с начала 90-х. Берется некая новость, «переворачивается», как необходимо заказчику, и тиражируется. Чем больше источников ее подачи, тем лучше. Смысл в том, что она должна литься «из каждого утюга». В какой-то момент она станет формировать общественное мнение. Стороне же, в адрес которой она направлена, останется только оправдываться или опровергать. И в том и в другом случае это потеря инициативы. Ну и скажите: сколько читателей или зрителей будут слушать эти опровержения? Человека трудно переубедить, если он уже составил себе мнение», – поделился Андрей Рычагов.

Иркутская область, по мнению ряда политологов, не случайно стала ареной для «большой информационной войны». Исторически здесь сходится множество интересов. Зачастую взаимоисключающих. Политики спорят с предпринимателями и друг с другом. Бизнесмены борются между собой за сферы влияния и рычаги давления на политиков. Интенсивные междоусобные конфликты сменяли периоды кулуарных договоренностей и политикоэкономических альянсов. В 2015 году, на первых за долгое время всенародных губернаторских выборах в Приангарье, кандидата от «партии власти» победил коммунист Сергей Левченко. Отрыв составил 15%. По мнению председателя партии КПРФ Геннадия Зюганова, победа и стала спусковым крючком для информационной войны. Центр принятия решений переместился из офисов крупного бизнеса в здание областного правительства.

– Сразу после победы на выборах была предложена программа созидания и возможности использования уникальных ресурсов этой области. Никому не понравилось. Не понравилось тем, кто наживался и набивал карманы. Началась жесткая борьба против коррупции и воровства за созидательный план действий. Была подготовлена программа, связанная с эффективным использованием лесных ресурсов. По сути дела, с ее помощью смогли победить «черных лесорубов». Больше нигде не добили их, – отметил Геннадий Зюганов.

В списке недовольных новой региональной политикой, по мнению губернатора, могут оказаться и крупные корпорации с офисами в Москве, при этом ведущие бизнес на территории Иркутской области. В пример Сергей Левченко привел федеральную структуру, которая платила в бюджет Приангарья налоги на сумму 6 миллионов рублей в год, а стала отчислять 2,5 миллиарда. В том числе и такая работа позволила увеличить бюджет региона за четыре года почти в два раза. То, что для области стало доходами, обернулось для крупного бизнеса сокращением сверхприбыли.

Десятки миллиардов рублей, поступивших в бюджет, а не осевших в офшорах – причина для информационной войны, по мнению экспертов, более чем серьезная. Стоимость этой кампании ими оценивается в сумму с семью нулями.

В то же самое время в поддержку губернатора высказались многие главы муниципальных образований Приангарья. Инициатором открытого письма с требованием прекратить дискредитацию Сергея Левченко стал мэр Саянска Олег Боровский. Подпись под письмом поставил 21 руководитель городов и районов области, где проживает почти половина избирателей.

Кстати, именно их голоса станут решающими уже через год. Очередные выборы губернатора Иркутской области назначены на осень 2020-го. И Сергей Левченко уже заявил о своей готовности идти на второй срок.

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