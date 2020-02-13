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Игорь Кобзев: пострадавшие от наводнения смогут воспользоваться льготной ипотекой
|По инф. Телеинформа
|13 Февраля 2020 г.
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Пострадавшие от наводнения в Иркутской области смогут воспользоваться льготной ипотекой, оформленной в Сбербанке.
Об этом договорились исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев с руководством кредитной организации в четверг, 30 января, сообщает пресс-служба главы области. Кроме того, жители получат возможность отсрочки оплаты на год по имеющимся кредитам.
– У каждого заемщика свои финансовые возможности. Есть люди, которые своевременно оплачивают кредиты, есть те, кто вносят и досрочные платежи. Но мы должны учитывать ситуацию жителей, которые сейчас не могут вовремя вносить платежи. Поэтому важно, что Сбербанк принял наши предложения. Сейчас необходимо проинформировать население об изменениях, – сказал Игорь Кобзев.
Для граждан, имеющих статус пострадавших в ЧС, процентная ставка снижена с 8,7% до 8%. Также продлен срок принятия кредитных заявок до 31 мая 2020 года.
Дополнительно Сбербанком принято решение об упрощении порядка подтверждения гражданами статуса пострадавших в ЧС. Теперь при оформлении кредитной заявки жителям территорий, пострадавших от наводнения, достаточно предъявить только один документ – свидетельство, выдаваемое в рамках постановления правительства Иркутской области.
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