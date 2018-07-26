Группа Госдумы «Байкал» и НО «Фонд развития моногородов» решили вместе развивать Усолье-Сибирское

Межфракционная рабочая группа Государственной думы РФ «Байкал» и НО «Фонд развития моногородов» продолжили совместные мероприятия по развитию монопрофильных муниципальных образований в Усолье-Сибирском.

Об этом сообщает пресс-служба депутата ГД от Приангарья Сергея Тена. На площадке АО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод», обсудили возможность участия и содействия ФРМ при создании новых объектов инфраструктуры – сетей водоснабжения и электроснабжения в размере порядка 40 млн рублей.

Исполнительный директор завода Сергей Сальников, отвечая на вопросы Сергея Тена о производственном процессе, отметил, что предприятие зарегистрировано именно в Усолье-Сибирском и ежегодно выплачивает десятки миллионов рублей налоговых отчислений в бюджеты разных уровней, сообщил о целях по полной локализации производства. На производственной площадке ООО «СмартСинтез», ставшего первым резидентом территории опережающего развития «Усолье-Сибирское» в 2016 году, отметили высокий потенциал развития данного производства, ознакомились с выпускаемой продукцией на практике.

Завод активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств «Фармасинтез», интересен в плане сотрудничества Фонду развития моногородов. Кроме того, министерством экономического развития Иркутской области рассматривается вопрос о присвоении компании «Фармасинтез-Хеми» статуса резидента ТОСЭР для реализации этого проекта.

Рабочее совещание по итогам двухдневных совместных мероприятий МРГ «Байкал» и НО «Фонд развития моногородов» по вопросу комплексного развития моногородов Байкальского региона состоялось в администрации Усолья-Сибирского. В ходе совещания генеральный директор фонда Илья Кривогов указал на необходимость полномасштабного усиления работы моногорода и Минэкономразвития Иркутской области с потенциальными резидентами ТОСЭР до февраля 2019 года.

Он, в частности, отметил, что властям необходимо «продавать свои территории, убеждать и завлекать инвесторов для прихода на данные площадки». Он привел в пример лучшие практики по работе ТОСЭР в моногородах России и по работе с инструментами Фонда развития моногородов. Сергей Тен согласился с позицией Ильи Кривогова о необходимости активизации работы по привлечению резидентов ТОСЭР в моногорода Иркутской области, обратив внимание на продолжительную совместную работу с данными территориями.

Депутат также отметил важность того, что в тяжелых экономических условиях удалось не потерять, а наоборот сохранить и развить важнейшую производственную площадку химико-фармацевтического завода, учитывая позитивное историческое прошлое фармацевтического кластера с его высококвалифицированными кадрами. В завершение Сергей Тен еще раз подчеркнул, что Межфракционная рабочая группа «Байкал» готова и в дальнейшем помогать в развитии моногородов и территорий всего Байкальского региона и Иркутской области в частности, быть мостом между муниципалитетами, регионами и федеральным уровнем.

По инф. Телеинформа

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