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Готовимся к тотальному диктанту! 7 февраля начнутся бесплатные курсы
По инф. Телеинформа   
28 Января 2020 г.
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К тотальному диктанту организаторы помогут подготовиться. 7 февраля в Иркутске начнутся бесплатные курсы

В Иркутске 7 февраля начнутся бесплатные курсы «Русский по пятницам» для подготовки горожан к «Тотальному диктанту». Об этом сообщили в оргкомитете проекта.

К тотальному диктанту организаторы помогут подготовиться. 7 февраля в Иркутске начнутся бесплатные курсы

Занятия будут проходить в Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ. Курсы для иркутян проведёт старший преподаватель ИФИЯМ ИГУ, член экспертной комиссии Тотального диктанта в Иркутске Ирина Лукина.

Занятия будут проводить каждую пятницу на протяжении двух месяцев. Продолжительность – 80 минут. Вход свободный, участие бесплатное, предварительная запись не нужна.

Сам «Тотальный диктант» в Иркутске пройдет 4 апреля 2020 года на 25 площадках города. Автор текста этого года – писатель Андрей Геласимов.

КООРДИНАТЫ:

  • Занятия будут начинаться в 18.30.
    С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность , для прохода в здание университета.
    Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта totaldict.ru.

По инф. Телеинформа

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