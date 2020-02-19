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Госнаграды за спасение людей в Тулуне вручили двум инкассаторам Сбербанка
По инф. Телеинформа   
19 Февраля 2020 г.
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Сотрудники Байкальского банка Сбербанка получили государственные награды по указу президента России Владимира Путина. За отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях – спасение 270 человек во время наводнения в Тулуне водители-инкассаторы Байкальского банка Сбербанка Владимир Сакунов и Владимир Сахаровский награждены медалью «За спасение погибавших».

Награды вручил президент Сбербанка Герман Греф в начале февраля 2020 в Казани на ежегодной банковской бизнес-конференции, сообщает пресс-служба банка.

Владимир Сахаровский – водитель-инкассатор КИЦ из Тулуна. До того, как «большая вода» пришла в этот город, вместе с сослуживцами помогал коллегам из отделений Сбербанка в Нижнеудинске – спасали от затопления платежные терминалы, вывозили банкноты в безопасное место. Когда ЧС пришла в Тулун, Владимир в течение нескольких дней подряд без сна и отдыха на моторной лодке вывозил жителей Тулуна в безопасное место, в общей сложности мужчина спас около 200 человек.

– Нашли лодку, мотор поставили, жилеты надели и поехали. Со спасателями из Красноярска работали, они нам помогали, давали комбинезоны, жилеты. Буквально к каждому двору подплывали, смотрели, где нужна помощь. Снимали людей с крыш, кто отказывался уезжать – подвозили гуманитарную помощь, еду на первые дни. Иногда приходилось забирать людей силой – там, где вода была слишком высокой. В этой ситуации о себе не думаешь, все мысли были о том, чтобы людям было хорошо. Там же и дети были, и старики, – так о тех днях рассказывает Владимир Сахаровский.

Семья инкассатора также пострадала от ЧС, во время первой волны наводнения в июне 2019 года дом Сахаровских был полностью затоплен, а позже снесен.

Личное мужество в дни ЧС проявил и Владимир Сакунов, водитель-инкассатор Байкальского банка в Тулуне. Несмотря на потерю личного имущества, затопленный полностью собственный дом, он помогал в эвакуации жителей города на незатопленную территорию.

– Работа в зоне затопления в период паводка потребовала объединенных усилий от многих структур и ведомств Иркутской области. Именно в такой период проявляются примеры личной самоотверженности. Наши коллеги, невзирая на потерю личного имущества, на семейные заботы и сложные метеоусловия в Тулуне, делали все возможное, чтобы максимально помочь своим землякам. Владимир Сахаровский и Владимир Сакунов, безусловно – герои нашего времени, и коллектив Байкальского банка гордится их гражданским поступком, – рассказал председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

Владимиру Сакунову 44 года, в Сбербанке он работает с 2000 года. Владимиру Сахаровскому – 26 лет, в банке – 4,5 года. «Энергичные, честные, справедливые и отзывчивые» – так отзываются о них коллеги. Сами себя они героями не считают – уверены, что на их месте так поступил бы каждый, были бы лодка и желание помочь.

СПРАВКА:

Медаль «За спасение погибавших» – государственная награда Российской Федерации учреждена Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года №442. Ею награждаются граждане РФ за спасение людей во время стихийных бедствий, на воде, под землей, при тушении пожаров и в других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.

По инф. Телеинформа

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