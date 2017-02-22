Город к Масленице готов!

Масленичные гуляния пройдут в Иркутске 26 февраля. Городское народное гуляние начнётся на площади у дворца спорта «Труд» в 13 часов. Об этом сообщил начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников.

– Масленица – один из самых массовых городских праздников. Иркутян ждут традиционные развлечения. Например, желающие смогут покорить масленичный столб. Состоится яркий обряд сжигания Масленицы – символические проводы зимы. Также для всех гостей пройдёт концерт с участием творческих коллективов города. Кроме того, в этом году сами жители стали инициаторами и организаторами проведения масленичных гуляний, – отметил Виталий Барышников.

Во многих дворах ТОСы проведут праздничные мероприятия. В Роще Каштаковская 26 февраля в 12:00 состоится дворовый праздник «Государыня ты, Масленица!», 25 февраля в 14:00 – «Проводы зимы» (ул. Байкальская, 266), в тот же день и время пройдёт «Широка да весела наша Масленица» (ул. Дорожная, 29а), в 17:00 – «Боярыня Масленица» (ул. Трилиссера, 112). ТОС «Синюшина гора» проведёт праздник 26 февраля в 12:00 (ул. Маршала Конева, 20, б/с 11–18). Также уличный праздник для жителей пройдёт 25 февраля в 14:00 по адресу: ул. Пржевальского, 207.

Народные гуляния состоятся в каждом округе Иркутска с 23 по 26 февраля. В Правобережном округе кроме главной городской Масленицы пройдут следующие народные гуляния: 26 февраля в 13:00 на ипподроме (ул. Култукская, 107) состоится праздник «Государыня ты, Масленица!», 26 февраля в 14:00 часов – «Масленица на острове Конный».

В Октябрьском округе главный праздник «Веселись, честной народ, Масленица у ворот!» начнётся 26 февраля в 14:00 на площади бульвара Постышева, также в этот день массовое народное гуляние пройдёт на площадях ТРК «Модный квартал» (ул. 3 июля, 25) и ТЦ «Цветной парк» (ул. Байкальская, 250/1). Клуб «Иркутские единоборцы» 23 февраля в 12:00 проведёт два спортивных праздника: «Сибирские забавы» (территория Иркутского водохранилища) и «Масленичная застава» (ул. Станиславского, 13А).

В Свердловском округе народные гуляния пройдут на заливе Якоби, 26 февраля в 13:00 состоится «Казачья Масленица», также в 12:00 мероприятия будут проходить в парке им. Парижской коммуны и на площади ТРК «Юбилейный» (мкр. Юбилейный, 19/1).

В Ленинском округе праздничные гуляния пройдут 26 февраля в 12:00 на площади возле торгового центра «Европарк» (ул. Р. Люксембург, 215в), в парке «Комсомольский» (ул. Авиастроителей, 47).

Безопасность граждан во время праздничных мероприятий будут обеспечивать сотрудники МВД и МЧС, а также бригады скорой медицинской помощи. Возле мест проведения народных гуляний 26 февраля будет ограничена продажа алкогольной продукции.