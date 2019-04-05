Герои нашлись! Спасителей маленького иркутянина представят к награде

В Иркутске нашли героев, пришедших на помощь тонущему ребёнку в реке Ангара. Ими оказались местный житель Назим Каримов и начальник караула пожарно-спасательной части № 5 Геннадий Фёдоров. Их представят к награде за спасение на воде.

После опубликования информации о поиске героев, которые вечером 2 апреля пришли на помощь шестилетнему мальчику, упавшему в Ангару в Иркутске, в Главное управление МЧС России по Иркутской области начали поступать звонки. Родственники и друзья героев эмоционально рассказывали о том, как все произошло, говорят в ведомстве.

Эрика и Назим Каримовы в тот вечер прогуливались по мосту.

– Супруг предложил остановиться и немного передохнуть. Мы оперлись на перила, смотрели на воду и разговаривали. Внезапно услышали, как люди начали кричать, что мальчик упал. Муж отреагировал мгновенно. Скинул мне на руки куртку и бросился в Ангару. Я в оцепенении наблюдала, как он плывет в сторону ребенка. Их сносило течением. С парапета в воду прыгнул парень, чтобы успеть перехватить мальчишку. Мужу удалось поймать мальчика за куртку. Пловцам пришлось преодолеть быстрое течение, прежде чем все они добрались до берега. В несколько рук вытолкнули ребенка на бетонный парапет. Я же помогла выбраться супругу. У него свело судорогой ноги – даже идти не мог, – рассказывает Эрика Каримова.

Сам Назим Каримов рассказал, что силы покинули его в тот момент, когда он осознал, что ребенку уже ничего не угрожает.

– Я понял, что он на берегу в безопасности, но сам вдруг резко обессилел. Сказалось и волнение, и, конечно, очень холодная вода. Мы проплыли около 300 метров. Еле добрались с женой до автомобиля, где долго пришлось приходить в себя, – говорит он.

Несколько месяцев назад 50-летний мужчина перенес операцию на позвоночнике, но, прыгая в воду, он об этом даже не вспомнил.

– Я очень хорошо плаваю, всегда принимал участие в соревнованиях, когда-то спокойно переплывал Витим. И в такой ситуации просто сработал какой-то внутренний ресурс, – рассказал иркутянин.

Молодым человеком, подоспевшим Назиму Каримову на помощь, оказался начальник караула пожарно-спасательной части №5 старший сержант внутренней службы Геннадий Фёдоров. О его геройском поступке стало известно от друзей, которые написали об этом в социальных сетях. Позже Геннадий Фёдоров рассказал, что отреагировал на крик жены, заметившей плывущего ребенка.

– Обернулся и увидел мальчика. Как сам оказался в реке – даже не помню. От берега – метров тридцать, глубина большая. Ребёнка поймал за куртку мужчина, с ним вдвоём его и вытаскивали. Одному справиться вряд ли бы удалось – течением затягивало. По очереди мы подталкивали мальчика к берегу. Мысль в голове была только одна: удержать его на поверхности и плыть. На берегу ждали мои жена и маленькая дочка, – рассказал он.

Не смогли остаться в стороне еще несколько человек. За ребёнком с моста прыгнули четверо, включая его отца. Когда увидели, что он спасён, уже друг другу помогали выбираться из ледяной воды. Очевидцы на берегу также не остались равнодушными. Снимали с себя верхнюю одежду и укутывали рыдающего мальчика, помогали промокшим людям.

Отец ребёнка встретился с героями и поблагодарил за спасение сына. Он корит себя за то, что разрешил ему подойти близко к воде.

– Только сейчас дошел смысл фразы, что детей надо воспитывать на расстоянии вытянутой руки. Отпустил чуть дальше, ослабил внимание – и в ужасе видишь, как твоего сына уносит течение на середину реки. Я ведь в Ангару когда за ним бросился, совершенно забыл, что не умею плавать. Бессильно барахтался, а сделать ничего толком не мог, – говорит мужчина.

Напомним, инцидент произошёл вечером 2 апреля. Мальчик упал в реку Ангара в районе острова Юность. Около 18:00 иркутянин с сыном шли по мостику, ведущему на остров Юность. Мальчик, невзирая на предупреждение отца, спустился на бетонный откос к самой реке.

По инф. Телеинформа

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