Герои былых времён

Пять мемориальных плит с именами всех героев Советского Союза из Иркутской области, награждённых за подвиги в Великой Отечественной войне, установили в Иркутске у Вечного огня. На них нанесены имена всех жителей региона, получивших самые высокие военные награды того времени.

Это два дважды героя Советского Союза Афанасий Белобородов и Николай Челноков, 102 героя Советского Союза, 29 полных кавалеров ордена Славы, что приравнивалось к званию Героя Советского Союза, а также один Герой России, получивший награду в 1995 году за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, – это Пётр Егоров. Всего 134 фамилии. Они нанесены на гранитные плиты высотой 6,5 метра, длиной 2,7 метра. Буквы сделаны из особо прочных композитных материалов.

– Мы понимаем, что пока последний солдат не найден, война не закончена, и мы надеемся, что эти работы могут быть не последними. Есть вероятность, что в рамках работы в военном архиве Министерства обороны РФ в Подольске будут найдены другие имена призванных из Иркутской области героев Советского Союза, – сказал заместитель губернатора Владимир Дорофеев.

– Работы по реконструкции заняли четыре месяца, но им предшествовал огромный титанический подготовительный труд по разработке проекта, согласованию текста и списков, ведь нельзя было забыть ни одну фамилию. Эта работа заняла больше четырёх лет, – сказал управляющий делами губернатора и правительства Иркутской области Александр Суханов.

Ранее у Вечного огня находились плиты, установленные в 1975 году, к 30-летию Великой Победы. На них были нанесены имена и фамилии только 40 героев Советского Союза, – тех, кто погиб в боях или умер ко времени создания монумента.