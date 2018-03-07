Форум местного самоуправления

Межрегиональный форум Всероссийского совета по местному самоуправлению проходит в Иркутске. В нём принимают участие около 400 человек из 27 регионов страны.

В областной центр для работы на форуме прибыл помощник президента Российской Федерации по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов, заместитель председателя Совета Федерации, председатель Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, председатель ООО «Всероссийский совет местного самоуправления», председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко и другие представители профильных министерств правительства РФ, члены Совета Федерации ФС РФ, депутаты Государственной думы ФС РФ. Также участие в мероприятии принимает спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, депутаты ЗС региона, главы муниципальных образований, представители местных общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.

Андрей Турчак на открытии заседания отметил, что значимость местного самоуправления велика, потому что именно этот уровень власти наиболее приближен к населению, и ежедневно сталкивается с решением насущных проблем жителей городов и посёлков.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников поделился опытом реализации в областном центре приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Он отметил, что в городе планомерно ведётся работа по благоустройству общественных и дворовых территорий, строительству и реконструкции крупных транспортных развязок, ремонту дорог.

Во время работы форума мэру Иркутска Дмитрию Бердникову вручили Почётный знак «За заслуги в развитии местного самоуправления»

Так, в 2017 году было благоустроено 13 общественных пространств и 208 дворовых территорий. По словам мэра, в 2018 году на благоустройство выделено 564,4 млн рублей из которых 304,4 млн рублей – средства местного бюджета. За счёт них будут благоустроены дворовые и общественные территории, которые определят голосованием жителей. Также на территории Иркутска в 2018 году при поддержке Минстроя Российской Федерации будет реализован Всероссийский проект «Городские реновации». Соответствующее соглашение было подписано с Иркутским национальным исследовательским техническим университетом.

– У нас есть чёткое понимание, что только совместная работа городских властей, активных горожан, бизнес-сообщества может привести к достойным результатам. Это касается и благоустройства города, и развития социальной структуры, – отметил Дмитрий Бердников. – Качество повседневной жизни горожан – это целиком и полностью ответственность муниципалитетов. Именно поэтому сейчас, как никогда, актуальны вопросы усиления финансовой самостоятельности местного самоуправления. И в этом плане важен обмен опытом между городами.

Помощник президента Российской Федерации по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов отметил, что важно поддерживать инициативы граждан, внедрять наиболее успешные и эффективные формы взаимодействия органов местного самоуправления и жителей.

– Значимость форума очевидна, в его работе принимают участие огромное количество людей из разных федеральных округов страны. Это даёт возможность понять, как живут люди в самых разных муниципалитетах и крупных столичных городах. В ходе дискуссий и обсуждений будет собран перечень вопросов и предложений, которые будут рассмотрены на Совете местного самоуправления при президенте в ближайшее время, – отметил Николай Цуканов. – Иркутск производит хорошее впечатление, нужно продолжить работу по созданию комфортных условий жизни горожан.

Работа форума проходит на пяти площадках, где участники обсуждают актуальные вопросы развития системы местного самоуправления, региональную специфику правоприменения законодательства о местном самоуправлении, реализацию практик инициативного бюджетирования и многое другое.

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