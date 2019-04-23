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Фонд Андрея Чернышева поддержал юных журналистов Братска
По инф. Телеинформа   
23 Апреля 2019 г.
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Братске прошел третий муниципальный фестиваль детских СМИ. В Центре развития образования собрались юные журналисты из школ и учреждений дополнительного образования.

Фонд Андрея Чернышева поддержал юных журналистов Братска

Около 200 мальчишек и девчонок занимаются сегодня в школьных редакциях. Большинство из них стали участниками события, сообщает пресс-служба депутата Госдумы Андрея Чернышева.

Организовали фестиваль Братское отделение «Союза журналистов России», администрация города и Фонд Андрея Чернышева «Сибирский Характер».

– В последние годы в средствах массовой информации отмечается кадровый голод, – сказал основатель благотворительного Фонда, депутат Госдумы Андрей Чернышев. – Острее всего нехватка квалифицированных журналистов ощущается в регионах. Фонд «Сибирский Характер» оказал организационную и финансовую поддержку в проведении фестиваля для того, чтобы помочь творческим детям раскрыть свои способности. Возможно, кто-то в дальнейшем станет журналистом, будет работать в местных средствах массовой информации. Для меня это важно еще и потому, что таким образом мы сможем закрепить активную и талантливую молодежь в Братске. Все это работает на развитие нашего города.

Начался фестиваль с традиционной пресс-конференции. В этот раз юные журналисты задавали вопросы Андрею Чернышеву и мэру Братска Сергею Серебренникову. Спрашивали про подготовку медицинских и педагогических кадров, развитие и благоустройство города, отечественную мультипликацию, ЕГЭ и многое другое. За лучшие вопросы подарки от почетных гостей фестиваля получили Алина Новоселова и Марк Павлович.

Затем журналисты городских СМИ провели для ребят мастер-классы по фотографии, верстке и дизайну, подготовке текстов, радио- и телевизионных новостей.

Традиционно в рамках фестиваля подвели итоги ежегодного конкурса журналистских работ «Братск – город талантов». Победителями в различных номинациях стали Елизавета Герцик, Анна Москалева, Екатерина Лучкина, Ксения Медведева, Наталия Лисенкова и Диана Купрякова. Материалы победителей будут опубликованы на сайте «Сибирский Характер» в рамках проекта «Проба пера».

В течение всего дня в социальной сети instagram проходил конкурс фотографий. Необходимо было разместить снимок с фестиваля и обозначить его хэштегом #жубрфест2019. Ученик Лицея №3 Андрей Кривец сумел за несколько часов на своей странице набрать больше 200 отметок «нравится» и получил в подарок книгу по журналистике.

Сергей Серебренников предложил выйти за рамки городского форума, подписано 15 соглашений с муниципалитетами северных территорий Иркутской области. По словам мэра, в 2020 году фестиваль детских СМИ станет областным.

По инф. Телеинформа

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