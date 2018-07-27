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Фильм иркутянки стал участником Венецианского кинофестиваля
По инф. Телеинформа   
27 Июля 2018 г.
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Фильм уроженки Иркутска Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех» прошел на конкурс «Горизонты» 75-го Венецианского кинофестиваля.

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Об этом на своей странице в соцсети «Фэйсбук» сообщил 25 июля второй из режиссеров и автор сценария кинокартины Алексей Чупов. Он поблагодарил всех причастных к созданию фильма.

Двухчасовая драма снималась в России, Эстонии и Франции. В главных ролях – Евгений Цыганов и Наталья Кудряшова.

«Это история нашего современника – сильного деревенского мужчины, сибиряка, который обнаруживает, что болен раком, и что жить ему остается недолго. Когда выясняется, что традиционное и нетрадиционное лечение ему не помогает, он принимает решение бороться с болезнью необычным способом – пытается в буквальном смысле стать другой персоной, чтобы обмануть свою смерть. И это очень необычная трансформация, которая со стороны кажется безумием. Впереди главного героя ждут тяжелейшие испытания – непонимание и нетерпимость окружающих, внутренняя психологическая ломка и многое другое. Все происходящее также является большим испытанием для его беременной жены и других членов семьи», – говорится в описании к фильму на сайте Кинопоиск.

Венецианский кинофестиваль пройдет с 29 августа по 8 сентября 2018 года. Председателем жюри назначен режиссер Гильермо дель Торо.

По инф. Телеинформа

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