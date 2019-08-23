ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Фестиваль русской культуры в Иркутске
По инф. пресс-службы администрации Иркутска   
23 Августа 2019 г.
Изменить размер шрифта

2308 5 4

В Иркутске пройдет II фестиваль русской культуры. Мероприятие состоится 24 августа с 12 до 20 часов на площади у Дворца спорта и на стадионе «Труд».

Фестиваль русской культуры в Иркутске

В рамках фестиваля будут организованы тематические площадки:

  • Региональный конкурс русской песни, русского танца, национального русского костюма;
  • Региональный турнир «Русские богатыри Байкала» по традиционным русским видам спорта: лапта, городки, самбо, гиревой спорт, перетягивание каната, силовой экстрим;
  • «Фестиваль русской кухни»;
  • Фестиваль «Русские ремёсла и сувениры» при участии мастеров «Иркутского Арбата».

Кроме того, на фестивале будут работать интерактивные площадки, среди которых: русские забавы, игротека – настольная игра «Сказка», музей «Русская печка». Также запланированы конкурсная программа от «Ремесленной пекарни», мастерская деревообработки от Иркутского техникума архитектуры и строительства, «Харлампиевская станица»: жизнь казачьей станицы в наши дни.

В рамках фестиваля будут представлены экспозиции блюд русской кухни. Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» проведет мастер-класс «Штоковая кукла – от замысла к воплощению», Иркутский зоосад покажет животных «Деревенской усадьбы», пройдет демонстрация эксклюзивной коллекции кокошников от Светланы Бекаревой, состоятся соревнования по экоборью.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске