Фестиваль русской культуры в Иркутске

В Иркутске пройдет II фестиваль русской культуры. Мероприятие состоится 24 августа с 12 до 20 часов на площади у Дворца спорта и на стадионе «Труд».

В рамках фестиваля будут организованы тематические площадки:

Региональный конкурс русской песни, русского танца, национального русского костюма;

Региональный турнир «Русские богатыри Байкала» по традиционным русским видам спорта: лапта, городки, самбо, гиревой спорт, перетягивание каната, силовой экстрим;

«Фестиваль русской кухни»;

Фестиваль «Русские ремёсла и сувениры» при участии мастеров «Иркутского Арбата».

Кроме того, на фестивале будут работать интерактивные площадки, среди которых: русские забавы, игротека – настольная игра «Сказка», музей «Русская печка». Также запланированы конкурсная программа от «Ремесленной пекарни», мастерская деревообработки от Иркутского техникума архитектуры и строительства, «Харлампиевская станица»: жизнь казачьей станицы в наши дни.

В рамках фестиваля будут представлены экспозиции блюд русской кухни. Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» проведет мастер-класс «Штоковая кукла – от замысла к воплощению», Иркутский зоосад покажет животных «Деревенской усадьбы», пройдет демонстрация эксклюзивной коллекции кокошников от Светланы Бекаревой, состоятся соревнования по экоборью.

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