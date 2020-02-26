Фермер воссоздал самую крупную в мире породу оленя с помощью спутниковых технологий

Председатель тофаларской общины Барбитай Вадим Парфенов организовал оленеводческое хозяйство в Нижнеудинском районе Иркутской области. С помощью услуги доступа к широкополосному спутниковому интернету, предоставляемому РТКОММ под торговой маркой SenSat, он сумел воссоздать и уже готовит к регистрации в Государственном племенном регистре РФ уникальную породу тофаларского северного оленя, аналогов которой не существует в мире.

Вадим Парфенов, не покидая своей фермы, расположенной в труднодоступном районе в долине реки Барбитай на границе Иркутской области и республики Тыва, с помощью спутникового интернета собрал данные, необходимые для регистрации тофаларской породы оленя и отправил их в Министерство сельского хозяйства России. Таким образом фермер организовал научную работу для обоснования выводов об уникальности породы. Следующий шаг – её регистрация в Государственном племенном регистре РФ. Кроме того, он с помощью спутникового интернета ведет научные консультации с зарубежными коллегами – членами ассоциации «Оленеводы мира», объединяющей животноводов из Норвегии, Швеции, Финляндии, России и других государств.

– Уже получены предварительные заключения Министерства сельского хозяйства РФ о том, что материалы, предоставленные нашей фермой, свидетельствуют об уникальности породы, характеризуют ее как одну из самых крупных в мире. Мы получили рекомендации по внесению данных о тофаларском олене в Государственный племенной регистр России. Для этого требуется постоянный контакт как с нашими кураторами в Министерстве сельского хозяйства, так и с коллегами из ассоциации «Оленеводы мира», которые тоже предоставляют ценные сведения для нашей работы. Без современных технологий и, в частности, скоростного спутникового интернета, единственно доступного в нашей местности, нам было бы крайне сложно достичь значимых результатов в деле возрождения тофаларской породы оленя. Я признателен компании РТКОММ не только за современный качественный надежный сервис, но и за активную позицию по продвижению знаний об этой технологии, играющей очень важную роль, в том числе, для сохранения традиционного образа жизни тофаларских общин, – говорит Вадим Парфенов.

Тем временем племянник Вадима Парфенова благодаря интернету познакомился с будущей женой. Женщина преподает вокал, именно на музыке они и сошлись – во вкусах оказалось много общего. Сейчас уже назначен день свадьбы.

Как реализуется в Тофаларии проект РТКОММ, своими глазами увидел посол проекта РТКОММ «Меняем жизнь людей» в Иркутской области, фермер, сыродел и общественный деятель Сергей Перевозников. Он отметил, что многие фермерские хозяйства расположены в отдаленных территориях с плохой связью, и спутниковый интернет для них – жизненная необходимость.

– Мы живем в разгар эпохи цифрового развития и массовых коммуникаций, когда потоки информации все более интенсивны, а потребности в скорости приема и передачи данных растут с каждым днем. Когда-то мир обходился без электричества – сейчас мы уже не представляем своей жизни без него. Интернет сегодня такая же насущная потребность, как электричество, – сказал он.

История оленеводческой общины в Тофаларии положена в основу сюжета, снятого в рамках проекта «РТКОММ. Меняем жизнь людей», презентация которого состоялась в Иркутске.

«Качественный широкополосный интернет в современных условиях – такая же базовая потребность людей, как еда или сон», считают в компании.

– «Проект «Меняем жизнь людей» – часть стратегии развития РТКОММ. Наша социально-ответственная роль лидера среди спутниковых операторов России* – стремиться к тому, чтобы предоставить массовый доступ к широкополосному интернету и другим услугам связи всем, кто в этом действительно заинтересован, тем, кому для достижения жизненно важных целей остро не хватает всех преимуществ полноценной жизни онлайн, уже давно привычных жителям городов, – говорит генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев. – История Вадима Парфенова показывает, насколько эффективным может быть использование современных спутниковых решений в самых удаленных и труднодоступных территориях нашей страны, там, где отсутствует классическая проводная связь. Могу с уверенностью говорить о том, что ежедневная системная работа РТКОММ позволяет обеспечить достойное качество жизни значительному числу россиян, проживающих в самых разных точках нашей большой страны».

«Проект «Меняем жизнь людей» – часть стратегии развития РТКОММ

Также Сергей Ратиев рассказал, что РТКОММ в социальной сети Instagram для Иркутской области организовал конкурс. Его участникам необходимо было показать и рассказать, почему именно их населенный пункт или проект нуждаются в проведении туда широкополосного спутникового интернета. В финал вышли три проекта. В их числе – инициатива Надежды Польшиной из поселка Ербогачён Катангского района об организации стабильного интернет-доступа для сохранения и возрождения культурных традиций малочисленногокоренного народа – эвенков, связи с другими эвенкийскими общинами и иными малочисленными народами страны и мира. Еще один проект-финалист – Владимира Ходогонова, предлагающего провести широкополосный интернет в Дом культуры тофаларского села Верхняя Гутара, чтобы у местного населения была связь с миром, они имели больше возможностей для организации досуга. Третья инициатива принадлежит Ольге Зимбалевской, считающей, что проведение интернета позволит возродит деревню Куртун на Байкале. По ее словам, это – уникальное и очень красивое место, но когда-то большая старинная деревня сейчас постепенно вымирает. Между тем, здесь большие перспективы развития фермерства, агро- и экотуризма. Однако для этого сюда должна приехать молодежь, а та, как известно, плохо представляет себе жизнь без интернета. Поэтому спутниковый интернет позволит привлечь в это уникальное место людей, готовых здесь жить и работать.

Прямо на презентации состоялось голосование по выбору проекта-победителя. Им стала именно инициатива Ольги Зимбалевской. Теперь в деревне Куртун появится спутниковый широкополосный интернет.

* по данным журнала «Стандарт», №1 (204) январь 2020 (свидетельство ПИ № 77-26396 от 01.12.2006), по итогам 2019 года. Согласно данным журнала РТКОММ вышел на первое место по количеству подключенных

По инф. Телеинформа

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