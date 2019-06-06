Это рекорд: в «Зеленом Марафоне» поучаствовали более 150 тысяч человек

Традиционный забег «Зеленый Марафон» прошел 1 июня в 60 городах России, восьми городах Казахстана и Белоруссии. На старт дистанций в 4,2, 10 и 42,195 км вышло более 150 тысяч человек. Вдоль трасс от Калининграда до Владивостока их поддерживало более 110 тысяч зрителей.

Среди участников «Зеленого Марафона» были такие звезды спорта, как многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, легендарный фигурист Алексей Ягудин, сообщает пресс-служба Сбербанка. В Москве, где третий год подряд прошел «Зеленый Марафон Бегущие Сердца», организованный совместно с Фондом помощи детям «Обнаженные сердца», на старт вместе с 10 тысячами участников вышли звезды спорта, культуры, общественные деятели, среди них: олимпийские чемпионы Светлана Слепцова, Светлана Мастеркова и Александр Легков, прославленный баскетболист Андрей Кириленко и многие другие.

– Сегодня были отличные условия для забега – забега, который наполнен смыслом, смыслом помощи детям. Такое большое число участников марафона по всей стране показывает степень моральной зрелости нашего общества. Если оказывать помощь вовремя, создавать всю необходимую инфраструктуру, то дети с особенностями развития смогут – и такие примеры уже есть, – задавать тенденции экономического и технологического развития мира, – сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

– Для нас большая честь проводить такое мероприятие в День защиты детей в самом центре Москвы. Прекрасно, что благодаря нашим партнерам мы можем собирать крупные денежные суммы и помогать детям, которые нуждаются в нашей поддержке. Важна не только финансовая составляющая, но и возможность сломать общественные стереотипы, поменять мнение людей о детях с особенностями развития, – заявила основатель Фонда помощи детям «Обнаженные сердца» Наталья Водянова.

В российских регионах участникам «Зеленого Марафона», в зависимости от города проведения, было предложено преодолеть две дистанции – 4,2 и 10 км. В соревновательной программе во всех городах-участниках были детские забеги на разные расстояния для юных спортсменов от 7 до 13 лет. В 21 городе России прошли инклюзивные старты для людей с инвалидностью.

Во многих городах «Зеленый Марафон» стал частью городских праздников, приуроченных ко Дню защиты детей. Традиционно в городах-участниках «Зеленого Марафона» в день проведения забега прошли различные развлекательные мероприятия, конкурсы для участников всех возрастов, инклюзивные проекты и социальные акции.

Первый «Зеленый Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

В 2019 году «Зеленый Марафон» Сбербанка прошел в таких городах России, как: Абакан, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Благовещенск, Братск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Москва, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Элиста, Якутск, Ярославль. В Казахстане забег прошел в городах: Алматы, Нур-Султане, Кызылорде, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Актау и Талдыкоргане, а в Белоруссии – в Бресте.

По инф. Телеинформа

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