Эпидемиологическая обстановка – стабильна

На территории региона по данным на утро среды, 25 марта, случаев заболевания не зарегистрировано. Об этом сообщили в областном министерстве здравоохранения.

Всего с начала проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий в аэропорту Иркутска досмотрено 45 384 пассажира. На самоизоляции находятся 2727 человек, прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Они прошли медицинский осмотр. Инфекции не выявлено.

Напомним, что всем прибывающим из-за рубежа гражданам следует находиться 14 дней в режиме самоизоляции, даже если у них нет симптомов заболевания. Необходимо оставаться дома, минимизировать контакты.

По информации ГУ МВД по Иркутской области, при получении данных от органов Роспотребнадзора о гражданах, прибывших из-за рубежа, сотрудники полиции оперативно обеспечивают проверку соблюдения ими режима самоизоляции. На сегодняшний день проверено 873 человека. Реализация превентивных мер продолжается.

Сотрудники полиции, установившие факт нарушения карантинного режима, вправе потребовать немедленно вернуться к его соблюдению. Отказ от выполнения законного требования полицейского дает основание для привлечения правонарушителя к ответственности по статье 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф либо административный арест до 15 суток.

Также сотрудники ОВД могут принимать меры в отношении лиц в случае воспрепятствования оказания медицинской помощи (ст. 6.36 КоАП РФ). Гражданин, прибывший из-за рубежа и проигнорировавший режим самоизоляции, подлежит привлечению к административной ответственности по статьям 19.4, 19.5, 6.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Протоколы по указанным статьям уполномочены составлять должностные лица управления Роспотребнадзора. Помимо этого, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание людей, предусмотрена уголовная ответственность (ч. 1 ст. 236 УК РФ), которая заключается в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательными исправительными работами, либо ограничением свободы на срок до одного года.

– Важно обеспечить постоянное и самое широкое информирование жителей области. Они должны знать все о ситуации с коронавирусом и наших действиях по борьбе с ним, – подчеркнул исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время очередного совещания по ситуации с коронавирусом.

Обращаясь к средствам массовой информации, врио губернатора сделал акцент на том, что важно не нагнетать обстановку, а вести планомерную разъяснительную работу.

– Стоит понимать: не существует никаких угроз продовольственной безопасности региона. Предприятия торговли обеспечены запасом продуктов. Мы внимательно следим за их ценовой политикой и ситуацией на рынке, – отметил Игорь Кобзев.

В региональном правительстве работает штаб, открыты телефоны горячих линий. В управлении Роспотребнадзора по Иркутской области это номер 8-800-350-26-86. По нему специалисты консультируют граждан о правилах профилактики новой коронавирусной инфекции, о режиме самоизоляции после возвращения из стран, неблагополучных по ситуации с коронавирусной инфекцией.

Чтобы получить постановление главного государственного санитарного врача по Иркутской области об изоляции и оформить лист нетрудоспособности, необходимо обратиться по телефонам: 8 (3952) 280-326, 8 (3952) 399-999.

Кроме того, работает телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.

Игорь Кобзев потребовал, чтобы люди получали исчерпывающую информацию по всем вопросам в течение двух часов. Также для информирования необходимо использовать SMS-рассылки, радиоточки в крупных торговых центрах.

На заседании штаба было озвучено, что есть случаи, когда прибывающие из неблагополучных регионов нарушают режим самоизоляции. Врио губернатора дал поручение проинформировать, что на таких нарушителей будут наложены административные штрафы.

– В Иркутской области ни одного случая заражения нет. Специалисты контролируют ситуацию. Это положение нужно сохранить. Сосредоточиться на профилактике. Работать на упреждение, – поставил задачу Игорь Кобзев.

Мы вместе

В рамках акции «МыВместе» открылся агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помогать другим в период эпидемии коронавируса.

На сайте по адресу мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости. Уже сейчас крупные компании организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения. Сформированная в обществе культура добрых дел сегодня реализуется в конкретных проектах: это общие усилия и новые возможности, открывшиеся вопреки эпидемии.

На мывместе2020.рф все это собрано вместе и разбито на тематические блоки с информацией, как и где можно воспользоваться описанными услугами.

Организации в разделе «Предложить помощь» могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться, – продуктах, средствах, услугах и др. Также любой желающий может присоединиться к добровольческому сообществу (кнопка «Стать волонтером») и узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она особенно необходима в сложившихся обстоятельствах.

Ранее Общероссийский народный фронт совместно со всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и ассоциацией волонтерских центров объявили об открытии добровольческих штабов помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, например, покупки еды и лекарств, выносе мусора. Сайт акции: https://мывместе2020.рф/

Стратегический запас

В регионе проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил ио председателя правительства области Константин Зайцев. С вечера 18 марта на территории области действует указ врио губернатора о введении режима повышенной готовности.

В круглосуточном режиме работает оперативный штаб, организованы горячие линии для обращений граждан, в отношении прибывающих в регион принимаются превентивные меры.

– В Иркутской области созданы все условия для того, чтобы оперативно предотвратить любые проявления вируса. Выстроены договорные отношения со всеми поставщиками нужных медицинских препаратов и средств защиты. Федеральным штабом и правительством РФ принято решение об упрощении госзакупок: это поможет без долгих согласований и аукционов закупать необходимые медицинские изделия, – сообщил Константин Зайцев.

Сегодня ведется работа с организациями, которые могут шить маски. Они поступят в свободную продажу, в том числе через киоски Союзпечати. Резервный фонд региона выделяет средства на закупку необходимых изделий.

Сейчас Иркутская область приобретает миллион одноразовых масок и миллион масок респираторного типа. Стоимость в аптеках будет 30 и 90 рублей соответственно. Первая партия поступит в регион до 7 апреля, вторая – до 20.

Напомним, что на утро 25 марта в Иркутской области нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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