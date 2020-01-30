«Единая Россия» проводит в Приангарье акцию «Блокадный хлеб»

Акция «Блокадный хлеб» проводится партийцами и сторонниками партии «Единая Россия» по всей России. Она посвящена памяти людей, которые более двух лет жили и сражались в осажденном Ленинграде.

За время блокады города в нем погибло до полутора миллионов человек, большинство из них – от голода, сообщает пресс-служба партии. Кусочек хлеба весом в 125 грамм (именно такой была блокадная норма на целый день) – партийцы раздают всем прохожим.

Классный час на тему блокады Ленинграда провели активисты Усть-Илимского городского местного отделения партии «Единая Россия» в «Усть-Илимском техникуме отраслевых технологий». Учащиеся прочли стихотворения и устроили театрализованное представление по теме. Кроме того, в рамках акции студенты сами испекли хлеб, который готовили в Ленинграде с декабря 1941 года: бездрожжевое тесто из ржаной муки.

Партийцы и сторонники Усольского местного отделения партии «Единая Россия» совместно с активистами Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в рамках акции организовали раздачу кусочков «блокадного хлеба» и информационных материалов о блокаде Ленинграда и о подвиге его жителей. Волонтеры за время акции смогли обсудить трагические события примерно со 100 жителями города.

– Этой акцией мы напомнили землякам о беспрецедентной для ХХ века блокаде, направленной на уничтожение голодом миллионов жителей Ленинграда. Мы смогли вызвать у участников акции «Блокадный хлеб» эмоциональный отклик и гордость за мужество ленинградцев в годы блокады, – рассказала исполнительный секретарь усольского местного отделения партии Светлана Камылина.

Акция «Блокадный хлеб» в Приангарье продолжается.

По инф. Телеинформа

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