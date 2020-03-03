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Джаз будет звучать по всему Прибайкалью
По инф. Телеинформа   
03 Марта 2020 г.
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jazz na baikale

Фестиваль «Джаз на Байкале» должен со всех сторон охватить озеро. Уже в этом году мероприятия в его рамках состоятся не только в Иркутске, но и в Байкальске и Улан-Удэ. А в перспективах следующего года – еще и Северобайкальск.

jazz na baikale

Об этом рассказали организаторы фестиваля, который пройдет с 10 по 13 апреля. Помимо упомянутых городов, участие в проекте в этом году примет также Ангарск. Но основной площадкой фестиваля по-прежнему остается Иркутск. В областном центре международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале» пройдет в 15-й раз – то есть станет юбилейным.

– Эти 15 лет прошли быстро, но очень ярко, – говорит художественный руководитель фестиваля Александр Филиппов. – Фестивали были наполнены столь интересными моментами и событиями, что о них уже можно писать книгу.

Организаторы отмечают, что, по оценкам экспертов, «Джаз на Байкале» является одним из самых крупных джазовых фестивалей в России. При этом известен он во многих зарубежных странах.

При этом уже 12 лет ф рамках этого мероприятия проходит и детский джазовый фестиваль. В предыдущие годы он назывался «Джаз на Байкале kids», однако организаторы сошлись во мнениях, что это не совсем точно отражает его сущность, ведь среди участников не только дети, но и подростки, и молодежь.

– Возрастные рамки здесь от девяти до 25 лет, – говорит начальник управления культуры администрации Иркутска Антон Чернышов. – Поэтому в этом году проект называется «Джаз на Байкале Junior».

В рамках мероприятия традиционно пройдет конкурс молодых исполнителей, прослушиванием которых будет заниматься авторитетное жюри. Организаторы отмечают, что прослушивания состоятся в Школе искусств №5 и вход туда будет свободным, так что есть возможность вживую увидеть, как проходят такие мероприятия. Особенно интересно поприсутствовать должно быть начинающим музыкантам.

Александр Филип рассказал, что откроется фестиваль традиционным джаз-парадом. Это дань истории – именно так, на улицах, более 100 лет назад зарождался джаз. Участники проследуют к ТРК «Модный квартал», где состоится открытый концерт. Там прозвучат фрагменты из различных концертов и программ фестиваля, ожидающих слушателей в последующие дни.

Кроме того, впервые в рамках фестиваля запланирован новый для него формат – хотя зарубежные коллеги такое нередко практикуют. Речь идет о джаз-коктейле – неформальной встрече музыкантов, организаторов, спонсоров, журналистов, где можно будет обсудить любые вопросы, связанные с музыкой вообще и джазом в частности. Состоится это на площадке «Собрания Спешилова».

Второй день будет полностью посвящен конкурсу «Джаз на Байкале Junior», также в этот день состоится концерт в рамках фестиваля в Ангарске. Третий день будет, преимущественно, посвящен благотворительности. В частности, в программе концерт «У добра нет границ» – здесь будут как платные места, так и бесплатные – для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, в рамках концерта планируется собрать средства на приобретение инструментов для учеников школы музвоспитанников. Также в этот день состоятся мастер классы от членов жюри «Джаз на Байкале Junior», а также лекция главного редактора портала jazz.ru Кирилла Мошкова на площадке «молчановки».

В последний – финальный – день состоится подведение итогов и два гала-концерта в музтеатре имени Загурского. На первом выступят финалисты конкурса «Джаз на Байкале Junior» – вход туда будет свободным. Вечером же состоится главный концерт фестиваля – в нем примут участие представители самых разных направлений джаза, в том числе Фрэнк Маккомб (США), Алекс Нахимовский (США), Эрик Александер (США), Анна Бутурлина (Москва), LRK Trio (Москва). Завершится программа фестиваля джем-сейшном на площадке клуба-ресторана «Эстрада».

По инф. Телеинформа

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