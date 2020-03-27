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Для Жилкино спроектировали новое будущее
Елена Петрова   
27 Марта 2020 г.
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Иркутской думе презентовали проекты молодых архитекторов

Для Жилкино спроектировали новое будущее

Думе города Иркутска презентовали результаты работы над перспективами развития поселка Жилкино в рамках 21 сессии Международного Байкальского зимнего градостроительного университета. Инициативу внесла депутат Светлана Кузнецова.

– С 1 по 23 февраля 2020 года в ИРНИТУ состоялась 21 сессия Международного Байкальского зимнего градостроительного университета, – рассказала его директор Александра Кострубова. – Ее темой стал «Редевелопмент малокомфортных районов города с высокой долей смешанной и производственной застройки».

Зимний университет основан и существует в иркутском политехе с 1999 года. Эта программа создана для студентов и молодых специалистов старших курсов, занимающихся вопросами устойчивого развития городов и поселений. В этом году география участников была представлена десятью странами, среди которых Египет, Индия, Франция, Германия, Ливан, Австрия, Нидерланды, Китай, Ботсвана. Российские участники были из Екатеринбурга, Красноярска, Санкт-Петербурга и Иркутска.

– Территорией проектирования сессии стал фрагмент поселка Жилкино, включающий в себя жилую и производственную застройки, складские помещения, гаражи и природные территории, – сообщила Александра Кострубова.

Согласно генплану, в поселке проживает 8 тысяч человек. Выбранная для работы территория проектирования составляет 350 га. Границы территории и цель сессии были определены научно-методическим советом зимнего университета, депутатами думы города и администрации областного центра.

– Каждые полгода я выносила на обсуждение вопрос о развитии поселка Жилкино, но не получала четких ответов и внятных проектов. Однако благодаря включению поселка в план работы градостроительного университета мы сегодня увидели сразу четыре готовые разработки. Сложно определить, какая из команд лучшая, потому что у каждой интересные идеи, которые можно реализовать. Эта работа займет несколько лет, поэтому начинать нужно уже сейчас, – подчеркнула Светлана Кузнецова.

Каждая команда представила депутатам свои разработки и кратко рассказала о целях работы. Во всех проектах отражено стремление превратить территорию производственной застройки в продуманную, гармоничную и современную среду, удобную для всех жителей, в том числе маломобильных.

Как отметил заместитель председателя думы Иркутска Сергей Юдин, авторы проектов продемонстрировали настоящий академический подход к выполнению поставленной задачи. Молодые архитекторы, создавшие настолько удачные пространства, должны подключаться к решению программных вопросов благоустройства города.

– Предложения привнесли свежую, чистую волну в городское пространство, и это приятно. Большое внимание уделили истории поселка – пусть фрагментарно, но без сохранения истории невозможно движение вперед, – сказал вице-спикер.

– В своих проектах участники отвечали на вопросы по переосмыслению существующих функций района и создания комфортной среды для жителей и экономически комфортной – для предпринимательства, – отметила Александра Кострубова.

После этого представители нескольких групп презентовали депутатам четыре проекта развития и реновации Жилкино, сформированных в рамках работы градостроительного университета. Итоги их работы подвел главный архитектор города, заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Сергей Александров:

– Рассматриваемая территория как тема сессии была выбрана не случайно – важен был свежий взгляд со стороны от ведущих отечественных и зарубежных экспертов, международных участников. Предложено много направлений, связанных с производством, которое существует в поселке Жилкино, и транспортная политика.

Основная цель – трансформация Жилкино из депрессивной территории в устойчиво развитый и комфортный район города со своей историей, смешанными жилыми и общественными функциями, современными видами производств, гармонично интегрированными в уникальную окружающую природную среду, отметил он.

При этом молодые архитекторы предлагают несколько направлений развития. Первое – экономико-географическое расположение. Жилкино в географическом и геометрическом плане находится в центре Иркутска, а также в центре агломерации

– Территория Жилкино имеет исключительное экономико-географическое положение, находится в центре агломерационного ядра, имеет транспортно-логистическую инфраструктуру и хороший потенциал для дальнейшего развития, – отмечают эксперты.

Второе направление связано с историко-культурно-образовательным потенциалом.

– История поселка начинается с начала развития города, когда в 1669 году там был построен деревянный монастырь, имеется ценная застройка советского периода – например, мясокомбинат, – рассказал Сергей Александров. – Есть первая языковая школа, а также школа для людей с ограниченными возможностями. Эта историко-культурная составляющая становится важным аспектом потенциала для дальнейшего развития. Такой центр должен сформироваться в районе храма Успения Божьей матери, улиц Олега Кошевого, Полярной, Генерала Доватора. Не случайно и сейчас местные жители считают это место центром своего небольшого района.

Также прозвучали предложения придать школам района экологическую направленность с учетом прилегания к Жилкино особо охраняемой территории «Птичья гавань».

Кроме того, были идеи по развитию производственно-научного потенциала. Сейчас в поселке есть несколько вредных производств, работающих в нарушение всех санитарных норм и правил. В связи с этим команды предложили заменить их на более высокотехнологичные – среди них и производство пластика, и деревообрабатывающая промышленность полного цикла, и IT-технологии.

По улице Олега Кошевого, по словам представителей мэрии, необходимо провести работу с собственниками – «если убрать все, что сейчас там завешено рекламными вывесками, улица может иметь абсолютно иной характер – стать современной и красивой».

При этом было отмечено, что предполагается сохранить ее нынешние функции, связанные с обслуживанием автотранспорта.

Что касается жилой и смешанной застройки, то многими командами предложено сформировать маневренный фонд и постепенно сносить аварийное жилье. Также выделены незастроенные участки, где можно разместить мало- и среднеэтажные дома, первые этажи которых будут использоваться как нежилые.

– Запасы теплоснабжения, чтобы сделать в этом направлении первые шаги, в районе имеются, – отметил главный архитектор.

Также речь идет о формировании транспортного каркаса и создании пересадочного узла в Жилкино.

По итогам работы подготовлен буклет, он будет доформирован с участием мэрии и может стать основанием для возможного внесения изменений в документацию по планировке этой территории. Процесс может начаться уже в этом году.

Также прозвучало, что в первоочередных планах должно быть берегоукрепление и формирование набережной в Жилкино.

Дмитрий Ружников поблагодарил участников команд за проделанную работу и пригласил в следующем году вновь участвовать в сессии градостроительного университета.

– У нас еще много объектов, над которыми нужно работать, – подчеркнул он.

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