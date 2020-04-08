 «Детям войны» обещают удвоить разовую выплату. Поживём – увидим

Разовые выплаты жителям Иркутской области, имеющим статус «детей войны», планируется увеличить с 2 тысяч до 5 тысяч рублей.

Соответствующий законопроект рассмотрен на заседании комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания региона 7 апреля. Напомним, два года назад было принято решение о том, что «дети войны» будут раз в год, ко Дню Победы получать выплаты в размере 2 тысяч рублей. Накануне празднования 75-летия Победы группа депутатов вышла с инициативой об увеличении этой суммы до 5 тысяч рублей. На эти выплаты потребуется ежегодно из областного бюджета 627,5 млн рублей.

— С учетом того, что в этом году мы по 2 тысячи уже выплатили, потребуется дополнительно 376,5 млн рублей, — отметил председатель профильного комитета Александр Гаськов.

Он также сообщил, что отзывы на законопроект получены положительные ото всех инстанций, только со стороны врио губернатора Игоря Кобзева есть замечания.

Исполняющий обязанности представителя главы региона в областном парламенте Роман Буянов пояснил, что в целом врио губернатора поддерживает эту инициативу. Однако со стороны исполнительной власти есть вопросы относительно сроков вступления в силу законопроекта, поскольку корректировка бюджета планируется только в мае. В связи с этим проблематичным представляется предоставление повышенных выплат до 9 мая. Роман Буянов предложил принять документ на ближайшей сессии только в первом чтении, а затем более плотно проработать вопрос финансирования.

Между тем Александр Гаськов отметил, что обещания о повышении выплаты уже даны, в том числе, совету ветеранов. Люди спрашивают, когда же они получат деньги. В результате члены комитета проголосовали за первоначальный проект решения по этому вопросу, то есть за принятие закона в первом и окончательном чтении на ближайшей сессии.

По инф. Телеинформа

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