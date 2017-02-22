Депутатская поддержка

Депутат думы Иркутска Григорий Резников встретился с руководством школ № 30 и № 36, которые расположены в избирательном округе № 6. Они обсудили текущие задачи и нужды образовательных организаций, а также планы по оснащению стадионов лицензированным оборудованием для занятий спортом. Депутат окажет школам поддержку в проведении крупных мероприятий.

Кроме того, 1 февраля в школах провели День открытых дверей, в рамках которого Григорий Резников побеседовал со школьниками и ответил на их вопросы о том, как организована депутатская деятельность. Родители ребят поблагодарили депутата за проведение праздников на станции Батарейной.

В общественной приёмной Григория Резникова по инициативе жителей округа состоялась встреча с представителями управляющей компании «Северное управление ЖКС». Горожане пожаловались на то, что из-за перерасхода тепла в домах увеличили квартплату.

– Ответы сотрудников УК жителей не удовлетворили. Будет организована повторная встреча, на которую мы пригласим генерального директора управляющей компании, и люди смогут получить нужную информацию о том, как действовать дальше, – пояснил депутат думы.