Депутат Госдумы РФ от Иркутской области Сергей Тен поздравляет с Днем Победы

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и узники фашистских концлагерей, с Днём Победы!

С каждым годом становится все меньше наших ветеранов, прошедших тяготы Великой Отечественной войны... С нами остается Память. Пока мы помним, наши родные – живы. Лучшее тому подтверждение «Бессмертный полк», в котором мы вместе, в едином строю: живые и павшие.

Историю о моем деде – пограничнике, прошедшем всю войну, Борисе Григорьевиче Жаринове, будут хранить мои сыновья – Тимур и Макар, дочь Таисия. Наши дети, выросшие на реальных жизненных историях фронтового поколения, сделают нашу нацию сильной, свободной и миролюбивой.

Низкий поклон вам, дорогие фронтовики, ветераны, труженики тыла, за труд, отвагу, верность и любовь к нашей Родине. За сохранённый мир, за возможность нашим детям и внукам жить в согласии. Вечная благодарность, пожелания здоровья, благополучия и тепла. Вы заслужили их – и всем своим подвигом, и всей своей жизнью. С праздником!Депутат Госдумы РФ от Иркутской области Сергей Тен:

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и узники фашистских концлагерей, с Днём Победы!

С каждым годом становится все меньше наших ветеранов, прошедших тяготы Великой Отечественной войны... С нами остается Память. Пока мы помним, наши родные – живы. Лучшее тому подтверждение «Бессмертный полк», в котором мы вместе, в едином строю: живые и павшие.

Историю о моем деде – пограничнике, прошедшем всю войну, Борисе Григорьевиче Жаринове, будут хранить мои сыновья – Тимур и Макар, дочь Таисия. Наши дети, выросшие на реальных жизненных историях фронтового поколения, сделают нашу нацию сильной, свободной и миролюбивой.

Низкий поклон вам, дорогие фронтовики, ветераны, труженики тыла, за труд, отвагу, верность и любовь к нашей Родине. За сохранённый мир, за возможность нашим детям и внукам жить в согласии. Вечная благодарность, пожелания здоровья, благополучия и тепла. Вы заслужили их – и всем своим подвигом, и всей своей жизнью. С праздником!