Депутат Госдумы Михаил Щапов рассказал своим избирателям в Зиме и Саянске о работе органов власти и реформах

Отчитаться о проделанной за два года работе, обсудить текущую ситуацию в стране, получить новые наказы от избирателей. С такими задачами депутат Госдумы Михаил Щапов совершил рабочую поездку в Зиминский район и Саянск, сообщает пресс-служба политика.

Михаил Щапов с главой Саянска Олегом Боровским осмотрели внутридворовые территории, которые благоустраиваются по программе «Формирование комфортной городской среды», и строительную площадку детской школы искусств. Ее строительство началось в этом году и идет с опережением графика: подрядчик обещает уже к зиме возвести крышу и начать внутреннюю отделку помещений. Также Михаил Щапов встретился с коллективом МУП «Водоканал-Сервис» Саянска, с предпринимателями и педагогическими коллективами школ Зимы.

На встрече с представителями бизнеса Михаил Щапов подчеркнул, что при всех декларациях поддержки малого и среднего бизнеса системные решения федерального правительства направлены скорее против предпринимательства. Так, с одной стороны, принимаются неплохие точечные решения. Например, в весеннюю сессию Госдума приняла поправки в статью 335-35 Налогового Кодекса, которыми до нуля снижен размер государственной пошлины при подаче электронного заявления для госрегистрации юридических лиц и ИП. Но с другой, принимаются такие решения, как повышение ставки НДС, заложенный в Налоговом кодексе и налоговом маневре для нефтяной отрасли рост цен на ГСМ, введение систем сбора платежей «Платон» и многие другие, все больше усложняющие работу бизнеса.

В ответ зиминские предприниматели рассказали о проблемах, с которыми приходится сталкиваться им самим: тарифы на подключение и электроснабжение, сложности с кредитованием в Россельхозбанке и т.п. Михаил Щапов отметил, что в прошлом году сельхозпроизводители в массе своей также не смогли получить кредиты на посевную, и в этом году подобные жалобы уже звучали.

Совместно с первым замминистра сельского хозяйства области Натальей Жилкиной было принято решение выходить на региональное отделение РСХБ и искать возможности для более активной поддержки аграриев банком.

На встрече с учителями Михаил Щапов рассказал о последних инициативах, касающихся сферы образования, и о работе фракции КПРФ в Госдуме, в частности, о разработанном коммунистами и внесенном в этом созыве проекте закона «Об образовании для всех». В свою очередь педагоги пожаловались на нехватку кадров в районных школах и предложили внедрить программу, наподобие «Земского доктора» для врачей, – приглашать специалистов в территории по контракту на 5 лет, предоставляя им солидные подъемные (для врачей это миллион рублей). Михаил Щапов взял наказ в работу, отметив, что помимо подъемных необходимо решать и жилищную проблему для молодых учителей.

– Везде в коллективах поднимался вопрос пенсионной реформы. Ни один человек не сказал, что поддерживает повышение пенсионного возраста. Все аргументы, которые я слышал, против этой инициативы. Показательно, что людей часто любят упрекать с высоких трибун в том, что они не следят за своим здоровьем, что снижает продолжительность жизни. Между тем, в районе мне не раз жаловались на то, что диспансеризация стала очень формальной, по сути, состоит из опроса пациента, жаловались на недостаток врачей, на то, что попасть к узкому специалисту очень сложно. В малых деревнях ФАПы работают порой раз в неделю, а то и раз в две. Перекладывать в этой ситуацию ответственность за здоровье исключительно на граждан – лицемерие, – заметил Михаил Щапов.

Озвученные на встречах вопросы он взял в работу. В частности, депутат отметил, что недавно при обсуждении законопроекта об обязательной диспансеризации фракция КПРФ настаивала на том, чтобы заложить на осмотр не один, а два дня. Жалобы жителей Зиминского района дают дополнительные аргументы в пользу этой позиции.

По инф. Телеинформа

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