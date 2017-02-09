Депутат Госдумы Михаил Щапов: "Это абсурд - рыбинспектор без лодки на Байкале!"

Депутат Государственной Думы ФС РФ от Иркутской области Михаил Щапов по итогам региональной недели заявил, что ситуация с контролем над использованием биоресурсов озера Байкал на сегодня выглядит катастрофически. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.
По официальным данным Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, на три региона – Иркутскую область, республику Бурятию и Забайкальский край – ведомство располагает штатом в 159 человек, из которых в выездных группах состоят 112. Речь идет о службе, которая контролирует рыбалку, рыборазведение, сбросы подсланевых вод с судов на всех озерах и реках трех субъектов федерации, чья совокупная площадь сопоставима со всей Европой. Из них на Иркутскую область приходится около 54 человек, из которых непосредственно на Байкале работает всего пять.
Из плавсредств имеется теплоход «Ярославец» на Братском море, катер «Мастер» на Байкале, на Иркутском водохранилище катер КС и в районах по одной лодке. Это составляет не более 20% от нормативов. А если учитывать возросший туристический поток в регионе, то потребности в людях и оснащении окажутся еще больше. Не хватает радиостанций, нет биноклей ночного видения.
– На встрече с жителями Ольхонского района в Еланцах мне рассказали, что у местного рыбинспектора лодки вовсе нет. Если надо выехать в рейд – он просит у местных рыболовецких организаций. Это же абсурд! Если не принять немедленных и кардинальных мер: не увеличить в разы штат инспекции рыбоохраны, ее финансирование, не оснастить инспекторов элементарными плавсредствами, – об эффективности запрета на ловлю омуля можно сразу же забыть, – заявил Михаил Щапов. – Тотальный запрет на вылов рыбы автоматически ставит жителей прибрежных деревень, где нет иной работы, в нелегальное положение. То есть, ловить все равно будут. Контролировать будет некому. Росрыболовство предлагает ввести запрет, который само же не сможет обеспечить. Более того, возникает серьезный вопрос: насколько полно финансировалось это направление в предыдущие годы?
В ближайшее время депутат намерен направить официальный запрос на имя руководителя Росрыболовства с требованием представить информацию об эффективности финансирования рыбоохранных мероприятий на Байкале и предполагаемых мерах по изменению ситуации.
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