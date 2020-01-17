Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Рождественская звезда на ёлке, весёлые колядки, праздничные пироги, игры на свежем воздухе, занятия рукоделием, песни и танцы в кругу друзей – всё это праздник Рождества Христова. Именно так отметили этот светлый праздник дети из ансамбля танца «Жемчужинки» города Иркутска и учащиеся шелеховской гимназии, приехавшие на Рождественские встречи в Культурно-выставочный центр имени Н. К. Рериха на 149 км Кругобайкальской железной дороги.

Многие ребята уже не впервые участвуют в таких культурных слётах, организуемых иркутским отделением Международной лиги защиты культуры в дни школьных каникул.

Все мероприятия Рождественских встреч были посвящены великому событию, изменившему мир, – рождению 2020 лет назад Иисуса Христа.

В праздники ребят сопровождали и вели с ними беседы педагог Центра развития дополнительного образования детей Татьяна Викторовна Нарулина и преподаватель гимназии № 44 Иркутска Любовь Ильинична Дорохина.

Дети узнали о том, как этот праздник появился на Руси и какие существуют обычаи его празднования. Познакомились с жертвенной и подвижнической жизнью великого учителя от детских лет до крестного распятия. Узнали о знамениях, которые указывали на приход в мир Мессии, о чудесах, которые он творил для блага людей, о его притчах, которые учили людей жить праведной, духовной жизнью.

Для закрепления полученных знаний наставники использовали выдержки из книг, фильмы и мультфильмы о Христе, разыгрывали сценки по библейским притчам.

Разбирая библейские и современные притчи, участники Рождественских встреч выяснили, что каждое духовное качество имеет два полюса: любовь-ненависть, щедрость-жадность, уравновешенность-раздражительность, смелость-трусость…

Дети поняли, над воспитанием каких качеств в себе им надо поработать, что улучшить и как этого добиться. Работа над собой началась немедленно, и многие осознали, как нелегко победить себя и вредные привычки.

Большой интерес вызвал фильм «Великая тайна воды». Ребята узнали, насколько сильно они вредят своему здоровью и окружающим своими плохими мыслями, отрицательными эмоциями и бранными словами.

После просмотра фильма «Поллианна» дети пришли к выводу, что доброжелательность и позитивный взгляд на жизнь сплачивает людей и делает их более счастливыми.

Во время праздника были проведены мастер-классы. Вместе с педагогами дополнительного образования из Шелехова Еленой Олеговной Бузиковой и Еленой Александровной Ивановой ребята изготовили рождественских ангелочков и байкальскую нерпочку. Преподаватель технологии шелеховской гимназии Наталья Александровна Дергачёва научила всех стряпать рождественское печенье и пирожное. С профессиональными художниками Анастасией Михайловной Тепляшиной и Дмитрием Владимировичем Дорохиным дети постигали тайны света и цвета, рисуя рождественских ангелов и символические кристаллы положительных духовных качеств человека.

Позитивные, энергичные и активные вожатые Полина Брызгунова, Игорь Почерней, Илья Свиридовский, Екатерина Иванова проводили различные квесты и весёлые игры на свежем воздухе.

Каждый вечер подводился итог дня. Участники встреч отмечали всё хорошее, что было в этом дне, мечтали о прекрасном будущем нашей страны, планеты Земля и всего человечества.

И природа откликалась на наши мысли. Впервые за много лет в ночь с 7 на 8 января Байкал встал, замёрзнув причудливыми торосами в виде хрустальных замков нежно бирюзового цвета. Замки искрились на солнце, а стены их просвечивали, как дольки спелой дыни. На рассвете из Байкала всходило солнце в виде огромной космической свечи. Зрелище завораживало и восхищало. И в душе сами собой складывались гимны Солнцу и Байкалу. Природа ликовала, славя Творца, и мы вместе с ней.

За короткий период дети настолько сплотились и привыкли к позитивному мышлению, что никому не хотелось уезжать из этого сказочного мира. Но для того и проводятся такие встречи, чтобы обрести новые знания, зарядиться положительной энергией и нести искры света всем, кто нас окружает.

Свет всегда побеждает тьму. Победит и сейчас, но ему надо помочь. Поэтому призыв Пушкина надо утвердить в каждом сердце: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!»

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