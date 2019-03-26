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Ботанический сад ИГУ приглашает на «День птиц»
По инф. Телеинформа   
26 Марта 2019 г.
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«День птиц» состоится в Ботаническом саду ИГУ в воскресенье, 31 марта.

Начало мероприятия запланировано на 12.00.

Участников ждёт насыщенная и увлекательная программа – интеллектуальные и подвижные игры, которые проведут сотрудники партнёра мероприятия «Заповедного Прибайкалья»; экскурсии по дендрарию с наблюдением в бинокль за птицами, обитающими на территории Ботанического сада, в сопровождении специалистов-орнитологов. Также в программе лекция о птичьих песнях; мастер-класс, на котором любой желающий сможет изготовить своими руками «птичий» сувенир и, наконец, чаепитие.

Праздник состоится в канун Международного Дня птиц, отмечающегося ежегодно 1 апреля в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера».

Контакты:

Справки по тел. (3952) 41-34-76, 97-91-41.

По инф. Телеинформа

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