Благотворительный фонд Юрия Тена подарил детской больнице дорогую аппаратуру

Представители Благотворительного фонда имени Юрия Тена совместно с партнерами 30 августа подарили Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больнице аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Как сообщает пресс-служба депутата Госдумы Сергея Тена, входящего в состав попечительского совета фонда, это самый компактный и самый легкий в мире гибрид аппарата искусственного кровообращения и оксигенатора, который берет на себя функции сердца и легких для их поддержки. Его небольшой вес и простота в транспортировке делают аппарат незаменимым при неотложной помощи. Средства на приобретение дорогостоящего оборудования были собраны в рамках благотворительного вечера «Дыхание жизни», который фонд проводит ежегодно, начиная с 2006 года.

– Уходит время, когда персональное мастерство врача решало все. Теперь овладение высокотехнологичными методами лечения позволяет решать многие проблемы – это касается, в первую очередь, пациентов, у которых есть дыхательные расстройства. Все большее распространение в мире получают аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации, которые обеспечивают внеорганное насыщение крови кислородом. Теперь благодаря меценатам такой аппарат появился и у нас, – сказал главный хирург Центра хирургии новорожденных иркутской «Матрешки» Юрий Козлов. – ЭКМО помогает пациентам жить. Помимо компактного размера уникальность аппарата в том, что он нагревает и обогащает кровь кислородом максимально щадящим образом. Это позволяет использовать его длительное время, в отличие от других аналогов, режим работы которых не более шести часов.

– С Ивано-Матренинской больницей нас связывает давняя дружба и взаимопомощь. Еще в середине 1990-х годов мой отец Юрий Тен помог приобрести больнице первый аппарат УЗИ. С тех пор мы прониклись идеей создать в Иркутске лучший в России центр помощи детям и вместе с меценатами последовательно стремимся к этому. Сегодня мы внесли еще один скромный, но чрезвычайно важный вклад в то, чтобы наши дети росли здоровыми. Наверное, главное – знать, что твоя поддержка спасает маленькие жизни, – подчеркнул Сергей Тен.

Кстати, всего за 13 лет, что существует «Дыхание жизни», фонду удалось отправить на лечение в отечественных и зарубежных клиниках более 80 детей с серьезнейшими заболеваниями.

По инф. Телеинформа

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