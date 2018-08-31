ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Благотворительный фонд Юрия Тена подарил детской больнице дорогую аппаратуру
По инф. Телеинформа   
31 Августа 2018 г.
Изменить размер шрифта

ten serg 2

Представители Благотворительного фонда имени Юрия Тена совместно с партнерами 30 августа подарили Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больнице аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Как сообщает пресс-служба депутата Госдумы Сергея Тена, входящего в состав попечительского совета фонда, это самый компактный и самый легкий в мире гибрид аппарата искусственного кровообращения и оксигенатора, который берет на себя функции сердца и легких для их поддержки. Его небольшой вес и простота в транспортировке делают аппарат незаменимым при неотложной помощи. Средства на приобретение дорогостоящего оборудования были собраны в рамках благотворительного вечера «Дыхание жизни», который фонд проводит ежегодно, начиная с 2006 года.

– Уходит время, когда персональное мастерство врача решало все. Теперь овладение высокотехнологичными методами лечения позволяет решать многие проблемы – это касается, в первую очередь, пациентов, у которых есть дыхательные расстройства. Все большее распространение в мире получают аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации, которые обеспечивают внеорганное насыщение крови кислородом. Теперь благодаря меценатам такой аппарат появился и у нас, – сказал главный хирург Центра хирургии новорожденных иркутской «Матрешки» Юрий Козлов. – ЭКМО помогает пациентам жить. Помимо компактного размера уникальность аппарата в том, что он нагревает и обогащает кровь кислородом максимально щадящим образом. Это позволяет использовать его длительное время, в отличие от других аналогов, режим работы которых не более шести часов.

– С Ивано-Матренинской больницей нас связывает давняя дружба и взаимопомощь. Еще в середине 1990-х годов мой отец Юрий Тен помог приобрести больнице первый аппарат УЗИ. С тех пор мы прониклись идеей создать в Иркутске лучший в России центр помощи детям и вместе с меценатами последовательно стремимся к этому. Сегодня мы внесли еще один скромный, но чрезвычайно важный вклад в то, чтобы наши дети росли здоровыми. Наверное, главное – знать, что твоя поддержка спасает маленькие жизни, – подчеркнул Сергей Тен.

Кстати, всего за 13 лет, что существует «Дыхание жизни», фонду удалось отправить на лечение в отечественных и зарубежных клиниках более 80 детей с серьезнейшими заболеваниями.

По инф. Телеинформа

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске