Бюджет растёт

По всем видам основных налогов, поступающих в консолидированный бюджет области, в первом квартале 2017 года наблюдался рост. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Сергей Левченко. Относительно аналогичного периода прошлого года налоговые и неналоговые доходы выросли на 27,1%, что является 18-м среди субъектов РФ значением по величине темпов роста.

Глава региона особое внимание обратил на рост по налогу на доходы физических лиц. Если в первом квартале прошлого года поступления по НДФЛ в консолидированный бюджет составили 9,6 млрд рублей, то за первые три месяца текущего года – 10,2 млрд рублей. Это связано как с увеличением заработной платы работникам бюджетной сферы, так и с деятельностью областного правительства по выводу из «тени» зарплат в производственной и торговой сферах экономики Приангарья.

Доходы местных бюджетов Иркутской области по итогам первого квартала составили 6 млрд рублей, увеличились на 645 млн рублей, или на 12,1% по отношению к тому же периоду прошлого года. Наблюдаемая динамика более чем в два раза превышает средний по регионам страны темп роста наполняемости местных бюджетов.

Это достигается, в том числе, в результате принятых решений о передаче с 1 января текущего года из областного в местные бюджеты 30% налога по упрощённой системе налогообложения и дополнительных пяти процентов акцизов на нефтепродукты. Таким образом, за первый квартал 2017 года муниципалитеты получили дополнительно в доходы своих бюджетов в общей сложности 374 млн рублей.

В виде межбюджетных трансфертов из областного в местные бюджеты за первый квартал перечислено 6,7 млрд рублей, из них свыше одного миллиарда рублей перечислено муниципалитетам на сбалансированность местных бюджетов, и органы местного самоуправления направляют эти средства, в первую очередь, на социально значимые расходы. Ещё более пяти миллиардов – это субвенции на образование. За счёт данных средств работникам дошкольных и общеобразовательных организаций осуществляется выплата заработной платы в полном объёме и в установленные сроки.

– 26 апреля я дал поручение правительству региона готовить предложения по увеличению доходной и расходной частей областного бюджета 2017 года. Уточнения финансового закона будут вноситься в июне, они связаны с тем, что идёт увеличение зарплат и в экономике. Соответственно мы будем поднимать зарплаты бюджетникам, чтобы к 1 января 2018 года выполнить «майский» Указ президента, касающийся выравнивания уровня средних зарплат в экономике и бюджетной сфере. Кроме того, в июне поправки коснутся и дополнительной финансовой помощи муниципалитетам, – заявил Сергей Левченко.

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