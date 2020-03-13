Библиотеки Приангарья получили средства от Благотворительного фонда Юрия Тена

При поддержке Благотворительного фонда имени Юрия Тена в Иркутске прошел финал конкурса «Библиотека Большого проекта: старт в будущее».

Как сообщает пресс-служба депутата Госдумы Сергея Тена, конкурс организован в рамках международного книжного фестиваля «Книгамарт», в нем участвовали библиотеки со всей Иркутской области. Инициатива проведения такого конкурса принадлежит Иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского

В финале участвовали девять проектов, защита проходила в очном формате в пространстве «Точка кипения» ИрНИТУ. Каждая библиотека, чей проект занял призовое место, получила сертификат на реализацию своих идей. Гранты от Благотворительного фонда имени Юрия Тена вручили МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района», МКУК «Культурно-досуговый центр села Икей» и РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека». Проекты связаны с экологической тематикой, развитием информационной грамотности населения и поддержкой пожилых людей. Полученные средства будут потрачены на приобретение оборудования и необходимых в процессе реализации материалов.

– Благотворительный фонд имени Юрия Тена ежегодно поддерживает большое количество мероприятий, в которых участвуют библиотеки. Важно поддерживать сельские и деревенские библиотеки, которые зачастую являются единственными центрами культурного притяжения на своей территории. Библиотека имени Молчанова-Сибирского самая активная в регионе в плане организации и проведения подобных мероприятий, поэтому фонд обязательно продолжит с ней тесное взаимодействие, – отметил депутат Государственной Думы от Иркутской области Сергей Тен.

По инф. Телеинформа

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