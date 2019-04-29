 Библиотеки Иркутской области получают новые книги в рамках благотворительной акции

Благотворительный фонд имени Юрия Тена совместно с организаторами международного фестиваля «Книгамарт» провели первую большую публичную акцию по комплектованию местных библиотек. Черемховская центральная городская библиотека имени Александра Вампилова стала обладательницей книжных новинок на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда.

– Удивительный подарок. Сегодня черемховские библиотеки могут похвастаться и перед региональным центром: многих книг еще нет в иркутских магазинах. Здесь не только детская и подростковая литература, но и книги самых популярных авторов, в том числе и тех, кто принимал участие в фестивале, а также профессиональная литература по здоровому питанию, путешествиям, информационной безопасности и даже ведению инстаграм. Кроме того, приобретена литература авторов «Тотального диктанта», – отметил программный директор фестиваля «Книгамарт» Алексей Петров.

– Нельзя выразить словами нашу благодарность фонду. Площадка библиотеки станет центром притяжения тех, кто любит читать, – поделилась радостью директор Черемховской центральной городской библиотеки Флюра Иванова.

Организаторы акции надеются, что к ним присоединятся местные предприниматели. Если к каждому профессиональному празднику (день книги, день библиотек, день знаний) кто-то из бизнес-сообщества найдет средства и на 5-10 тысяч купит книжные новинки, то книжная культура, чтение в городе будет двигаться с геометрической прогрессией считают они.

Исполнительный директор благотворительного фонда имени Юрия Тена, Вера Гашова рассказала, что фонд с большим удовольствием поддержал идею организаторов «Книгамарта». Каждый год фонд он проводит культурные, образовательные и семейные конкурсы, а их победители получают призы, в том числе, книги. Отдельная часть работы фонда посвящена изданию детской литературы, продвижению иркутских авторов.

Напомним, что фестиваль «Книгамарт» прошел 26 марта в Черемхово. Основной площадкой выступил ДК «Горняк». В фестивале приняли участие более 1,2 тысячи жителей города и Черемховского района.

По инф. Телеинформа

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