Безопасный День Победы

В праздновании Дня Победы будут участвовать около 400 тысяч жителей Иркутской области.

Иркутская область традиционно готовится к масштабному празднованию Дня Победы. Ожидается, что в регионе пройдёт около 300 крупных праздничных мероприятий, 150 из них намечены непосредственно на 9 мая. По предварительным оценкам, в них примут участие около 400 тысяч человек.

Для охраны общественного порядка с 1 по 9 мая планируется задействовать около шести тысяч человек. Это сотрудники ГУ МВД по Иркутской области, Росгвардии, частных охранных организаций, члены народных дружин. Ещё 1,3 тысячи человек будут находиться в резерве. Во всех отделах внутренних дел области создадут мобильные группы, которые будут отслеживать обстановку, оперативно реагировать на возможные провокации, в кратчайшие сроки обследовать и изымать подозрительные предметы.

Специалисты правоохранительных органов обследуют все места, где пройдут праздничные мероприятия, строения и сооружения по пути движения праздничных колонн и подземные коммуникации. Для экстренных случаев разработаны запасные маршруты. Для обеспечения общественной безопасности во время проведения массовых мероприятий планируется использовать стационарные, переносные металлодетекторы и металлические ограждения, а также комплекс специальной аппаратуры для бесконтактного определения нарушения контролируемой зоны.

В праздничные дни транспорт, оставленный на несанкционированных парковках рядом с местами проведения массовых мероприятий, будут убирать эвакуаторами. Участие в этой работе примут 150 сотрудников ДПС.

На работу в режиме повышенной готовности на время майских праздников перейдёт также ГУ МЧС по Иркутской области. Его специалисты проверят места поведения массовых мероприятий и прилегающие территории на соответствие требованиям пожарной безопасности. Там должны быть пути эвакуации, средства пожаротушения, исправное наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение, а также нормативный запас воды для тушения огня. Во всех местах проведения праздничных мероприятий будут дежурить сотрудники МЧС.

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