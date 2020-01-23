Байкальский банк Сбербанка стал участником Благотворительного вечера добра в Иркутске

Байкальский банк Сбербанка поддержал Благотворительный вечер добра, организованный правительством Иркутской области, уполномоченным по правам человека в Иркутской области, Общественной палатой региона и Иркутским областным отделением Российского детского фонда.

Как сообщает пресс-служба банка, традиционное мероприятие, в котором в качестве «артистов» на сцене Иркутского областного музыкального театра имени Загурского выступают руководители областных и федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления, депутаты, детские творческие коллективы, представители бизнес-структур и так далее, состоялось 20 января. Целью благотворительной акции был сбор средств в помощь детям – на создание игровых комнат в больницах Иркутской области, в том числе в городах, пострадавших от наводнения – в Тулуне и Нижнеудинске.

Сбербанк активно поддержал идею Благотворительного вечера добра, стал его участником.

– Прекрасная традиция вот уже который год живет в Иркутске. На этом концерте люди не просто поют, они своим выступлением и своими эмоциями пытаются достучаться до сердец тех, кто неравнодушен к чужой боли, детской в первую очередь. Сбербанк давно дружит с Ивано-Матренинской больницей, недавно банк помогал ее коллективу в создании комнаты психологической разгрузки для пациентов, и мы будем очень рады, если детские игровые откроются и в других больницах области, – рассказала заместитель председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк Оксана Лобова.

С творческим номером от имени коллектива Байкальского банка Сбербанка в «Вечере добра» выступила менеджер Наталья Бенедюк, она исполнила песню «Месяц май». Благотворительный концерт в этом году был посвящен 75-летию Великой Победы и вся программа мероприятия была наполнена песнями и творческими номерами победной тематики.

В результате благотворительной акции, прошедшей в г. Иркутске было собрано 1 млн 303 тысячи рублей (в прошлом году в результате проведения Благотворительного вечера жителями Приангарья, коллективами и организациями было собрано 800 тысяч рублей), которые были направлены на организацию детской паллиативной помощи.

По инф. Телеинформа

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