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Байкальская граница
По инф. Телеинформа   
22 Июня 2017 г.
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Министр природных ресурсов России Сергей Донской прокомментировал проблему, поднятую жителями острова Ольхон во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

У себя на странице в соцсети почти сразу по окончании прямой линии глава ведомства заявил, что обсуждаемый вопрос уже решается.

«Мы разработаем проект постановления правительства для уточнения границ водоохранной зоны озера Байкал, – сообщил Сергей Донской. – Уже начали подготовку документа, он предусматривает формирование водоохранной зоны на основе ландшафтно-гидрологического метода определения границ. Это снимет ограничения на жизнедеятельность населения, проживающего на Байкальской природной территории. При этом ущерб уникальной экологической системе при принятии решения исключён. Причём не потребуется вносить изменения в федеральный закон «Об озере Байкал».

Жители Ольхона на прямой линии Владимир Путина заявили, что оказались в критической ситуации, так как законодательство ограничивает их практически в любых видах хозяйствования. Также подняли проблему отсутствия качественной дороги в посёлок Хужир, которую нельзя строить из-за того, что трасса должна пролегать по особо охраняемой природной территории.

– Дорога от парома у нас отвратительная, считайте, её нет, машины с неё съезжают, это убивает растительность вокруг дороги, – жаловался президенту житель острова Ольхон Виктор. – Начальство наше прилетает только на вертолётах, они дорогу не видят. Проблемы и с водой – в чайнике накипь в два пальца. У нас на острове сделали заказник, обещали нам золотые горы, что права наши ущемлять не будут. В результате – в лес нельзя, скотину нельзя, вплоть до арестов доходит.

Владимир Путин, отвечая на вопрос, подчеркнул, что займётся этой проблемой.

– Природоохранная зона должна соответствовать не только статусу и значению Байкала, она должна соответствовать потребностям людей, которые там уже живут, – сказал президент. – И качество воды должно быть обеспечено, и дороги должны быть сделаны. Нужно сбалансировано заниматься этим вопросом, чтобы не перестарались. В том числе – в сотрудничестве с международными организациями, потому что есть международные обязательства. Я записал, мы обязательно займёмся проблемой вместе с экологическими организациями.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков также отметил необходимость внесения изменений в федеральное законодательство.

– Остров – это центральная экологическая зона, там запрещена разработка карьеров, это не даёт возможности структурировать и строить дороги. Если будет поправка с разрешением вести работы для государственных и муниципальных нужд, это изменит ситуацию. Пока в Иркутской области есть прецедент – при строительстве дороги на МРС на должностных лиц местной администрации возбуждали дела из-за нарушений действующего законодательства. Посёлок Хужир как раз находится в границах нацпарка. Там есть определённые ограничения, даже на пастьбу скота. Ограничено строительство. И эти ограничения исходят из федеральных законов, а не региональных, – цитирует министра пресс-служба губернатора.

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