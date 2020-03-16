«Байкал-данс» приглашает!

В Иркутске во Дворце спорта «Труд» 21 и 22 марта состоится 27-й международный фестиваль танцевального спорта «Байкал-данс».
Планируется, что в этом году оценивать танцевальные дуэты будут судьи из Нидерландов, Польши, Молдовы, Латвии, Венгрии, Белоруссии, Израиля, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Астрахани, Нижнего Новгорода, Тюмени, Омска, Владивостока и других городов России.
В субботу, 21 марта, спортсмены 12-13 и 14-15 лет соревнуются в латиноамериканской программе, взрослые – в европейской. В воскресенье, 22 марта, спортсмены 14-15 лет соревнуются в европейской программе, взрослые – в латиноамериканской. Вход на все дневные соревнования свободный. А вечером зрители увидят финальные соревнования ведущих спортсменов турнира, сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.
Кроме того, вечером зрителей ждет показательная программа с участием хозяев и гостей турнира. Оба дня на паркет будут выходить трехкратные чемпионы мира по латиноамериканскому секвею Федор Полянский и Дина Ахметгареева (Москва).
Фестиваль танцевального спорта «Байкал-данс» впервые прошел в Иркутске в 1993 году. Свое название он получил по имени иркутского танцевального клуба «Байкал-данс», который является инициатором проведения и главным организатором соревнований.
Фестиваль «Байкал-данс» известен не только в России, но и в мире. За эти годы в фестивале принимали участие 16 победителей и 24 финалиста чемпионатов мира и Европы, 46 чемпионов России.
В 2010 году фестиваль танцевального спорта «Байкал-данс» был признан лучшим турниром России по танцевальному спорту. С 2012 года он носит статус международного. В качестве арбитров на турнире работают ведущие специалисты из различных стран.
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