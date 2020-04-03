«БАБРУ» – 35 лет!

Творческое объединение художников-любителей «Бабр» было создано в 1985 году – в 40-летний День Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. И вот в год 75-летия Победы «Бабр» по-прежнему жив и полон творческих сил.

Первые занятия и выставки картин проводились у нас во Дворце культуры профсоюзов. Но когда дворец перешел в частные руки, «Бабр» остался без своего помещения. Но его деятельность не прекращалась. Библиотеки города, Дом ремесел, кинотеатры и другие общественные места гостеприимно предоставляют нам свою территорию для размещения картин. Так что наши выставки регулярно проходят в самых различных уголках Иркутска.

Сейчас наши картины экспонируются в Музыкальном театре им. Н. М. Загурского, в Гуманитарном центре-библиотеке им. Полевых, в библиотеке № 12 Академгородка. А недавно в связи с 35-летием со дня рождения «Бабра» в Гуманитарном центре имени Полевых состоялась юбилейная выставка работ самодеятельных художников нашего объединения. Во время таких выставок обязательно проходят встречи с жителями города всех возрастов.

Посещение музеев города и области, пленэры в живописных местах Приангарья и на Байкале дают возможность активно поддерживать работу нашего объединения. Помимо любителей-художников в «Бабре» выставляются и профессионалы. Так до сих пор пишет картины Венедикт Игнатьевич Бычков, ему 98 лет, он участник войны. Совсем недавно ушли из жизни ветераны войны И. А. Бровкин и Г. С. Зарукин. К сожалению, со временем кто-то уходит из жизни, кто-то не может работать по болезни, но в наших рядах постоянно «священнодействуют» порядка двух десятков художников.

Нередко живописью наши бабровцы начинают заниматься в зрелом и даже в пенсионном возрасте. Но когда такому «зрелому» художнику удаётся отобразить на холсте красоту увиденного, а в душе самого художника, как и в откликах благодарных зрителей, появляются ни с чем не сравнимые ощущения прикосновения к прекрасному, приходит понимание, что всё это исполняется не зря.

А ещё мы гордимся тем, что у нас очень дружный коллектив, где возраст не имеет совершенно никакого значения. С 2014 года «Бабром» руководит преподаватель живописи в ИРНИТУ Н. В. Бычкова, благодаря которой заметно оттачивается мастерство наших великовозрастных художников.

Так что приглашаем всех желающих вступать в наше объединение. Здесь вы почувствуете поддержку единомышленников, которые помогут вам поверить в себя, самоутвердиться среди таких же любителей, почувствовать, на что вы способны.

P. S. Более подробно о нашей жизни можно узнать из красочно иллюстрированного буклета-альбома «35 лет «Бабру», который можно найти в библиотеках нашего города.

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