Ангарский цирк «Шари-Вари» стал заслуженным

Народному цирковому коллективу «Шари-Вари» из Ангарска присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Приказ подписан министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, звание «Заслуженный коллектив народного творчества» присваивается коллективам за высокие достижения в области художественного творчества, внесших значительный вклад в развитие культурной жизни регионов России. Такое звание вместе с «Шари-Вари» получили 72 самодеятельных коллектива России.

Цирковой коллектив «Шари-Вари» уже 28 лет сохраняет и развивает любительское цирковое искусство. Участники коллектива становятся победителями многочисленных областных, региональных и общероссийских конкурсов, принимают участие в областных и городских праздниках.

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...