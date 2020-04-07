700 тысяч защитных масок направил в регионы Сбербанк

Сбербанк присоединился к акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ. Банк отправил в регионы 700 тысяч защитных масок и 50 тысяч пар одноразовых перчаток для волонтерских штабов, которые оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

– Все, кто работает на передовой, особенно нуждаются в средствах индивидуальной защиты, тем более люди, которые добровольно вызвались помогать в столь непростое для страны и всего мира время. Волонтеры должны быть обеспечены масками и одноразовыми перчатками. К сожалению, в настоящее время наблюдается некоторый дефицит этих средств защиты, поэтому мы рассчитываем, что помощь от Сбербанка будет особенно актуальна, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Тот, кто хочет стать волонтером, должен зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф, пройти инструктаж по правилам техники безопасности оказания помощи людям, находящимся на карантине. Добровольцы доставляют продукты, товары первой необходимости и лекарства людям, которые из-за режима самоизоляции не могут покинуть свои дома.

По инф. Телеинформа

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