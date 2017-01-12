14,5 млрд рублей принял Байкальский банк в пользу сотовых операторов в прошлом году

Байкальским банком Сбербанка в прошлом году принято от населения Байкальского региона и Якутии в пользу сотовых операторов 89 млн платежей на общую сумму 14,5 млрд рублей.
Только жители Иркутской области потратили на связь более 6 млрд рублей. По сравнению с 2015 годом общий объём принимаемых Байкальским банком платежей вырос на 1,5 млрд рублей.
Платёж за услуги сотовых операторов является одним из самых массовых. Ежемесячно только Байкальским банком Сбербанка проводится в среднем 8 млн. операций данного вида. Для пополнения баланса мобильного телефона Сбербанк предлагает несколько способов: провести платёж можно, используя устройства самообслуживания, мобильный сервис и интернет-банк, подключив автоплатёж.
По информации пресс-центра Байкальского банка Сбербанка.
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