Спортивному Приангарью – 95лет! Иркутские Робин Гуды

Недавно не стало заслуженного тренера России, основателя известной иркутской школы Олимпийского резерва по стрельбе из лука, заслуженного тренера России Александра Бородая. Ушёл тихо, незаметно для спортивной общественности города на Ангаре. Так бывает. Тем более что он уже много лет не жил в Иркутске. Но разве от этого его вклад в иркутский спорт менее значим? Человек вписал одну из ярчайших страниц, и мы не должны забывать. Его школа воспитала заслуженного мастера спорта, 11 мастеров спорта международного класса, 96 мастеров спорта, чемпионов мира, Европы, СССР и России. В активе школы – пять мировых достижений.

Выпускник Киевского института физкультуры Анатолий Бородай в 1971 году начинал с нуля: ни базы, ни луков, ни учеников. Были вера и сила духа. Новоиспечённый тренер «Буревестника» Бородай работал без выходных, оборудовав с энтузиастами тир в узком подвальчике. Один лук на всех. Когда из Москвы привезли десять львовских луков, Бородай был на седьмом небе от счастья. Не прошло и года, как первый воспитанник Игорь Бадиев на V летних всероссийских студенческих играх выполнил норму мастера спорта. А потом, как грибы после дождя, проклюнулись новые таланты. Бешеный ритм, заданный тренером, не все выдерживали. Бородая это не смущало: лодырей не терпел, не допускал ни опозданий, ни пропусков тренировок. Оставались те, кто разделял с наставником его принципы и правила игры, кто горел желанием добиться высоких результатов. Ими были первые мастера спорта: Татьяна Максименко, Александр Сидоровский, Сергей Челноков, Юрий Соловеенко, Лидия Шикота, Елена Кувшинова.

По результатам – лучшие Шикота и Кувшинова, но лидером команды была Максименко. Далеко не случайно в отсутствии Бородая она оставалась за главного. Анатолий Иванович как-то признался: «Боялся оставить ребят. Думал, уеду, всё рассыплется. А сейчас спокоен: в лице Максименко подросла надёжная тренерская смена. Уезжал на год в Индию, вернулся – полный порядок. Татьяна званиями со мной сравнялась. Заслуженного тренера России ей присвоили за нашего первого чемпиона мира Геннадия Митрофанова. Я всегда мечтал, чтобы в нашей школе работали мои ученики-единомышленники. И это удалось.

Бородай – человек сложный, непредсказуемый и удивительно лёгкий на подъём. Работал по контракту в Гватемале и Колумбии. В 60 с хвостиком вторично женился на своей воспитаннице, которая младше его на 30 лет. У них двое детей – дочь Катя и сын Ванечка. Каков папаша – гигант! Будь Бородай другим, вряд ли бы выросла столь уникальная школа.

Первое золото мира

Он остался один на линии огня. Золотая медаль чемпиона мира зависела только от его последнего выстрела. Попадёт стрела в «десятку», и он, Геннадий Митрофанов, – чемпион!

– Не горячись! – успокаивал он себя, – всё будет нормально.

Отпущенные 2,5 минуты на три выстрела истекали, а Геннадий, словно дразня соперников, всё стоял и целился. Он всегда стрелял в последний момент, вызывая иронические усмешки товарищей: «Ребята, ложитесь спать! Ген начинает щуриться», – вспоминали они ходячую фразу из сказания о Робин Гуде.

Выстрелить – дело нехитрое. Послать стрелу в «десятку» – искусство. И вот сейчас ему предстояло продемонстрировать высшее искусство – в напряжённой борьбе не дрогнуть, показать всё, на что способен. Притихшие трибуны взорвались, когда стрела вонзилась в самый центр мишени. Победа! Долгих 12 лет Геннадий шёл к этому успеху.

В 1985 году, когда Митрофанов вырос из «пелёнок» и стал показывать мастерские результаты, началась его совместная работа с Бородаем. Отношения между ними складывались не безоблачно, и это вполне нормальное явление – столкнулись две неординарные личности. При всех нюансах они, как истинные профессионалы, уважали и ценили друг друга. Митрофанов делился:

«Александр Иванович – тренер, фанатично преданный делу, того же требовавший от учеников. Он не скрывал: «стрельба из лука – это большая мука». Не все выдерживали».

Бородай отвечал тем же: «Из нынешних учеников Митрофанов самый одарённый. Воспитает в себе характер бойца, равных не будет».

В 16 лет – мастер спорта, в 17 – мастер спорта международного класса, чемпион Европы среди молодёжи в Люксембурге.

– Когда домой позвонили и сообщили, что Гена – чемпион мира, я ответила: поверю, когда услышу официальное сообщение, – вспоминает тот счастливый вечер 7 марта 1993 года Ирина Георгиевна. – Мы с отцом просидели несколько часов у телевизора и только глубокой ночью диктор произнёс: «Россиянин Геннадий Митрофанов завоевал золотую медаль чемпиона мира». Мы расплакались от счастья. Это был самый дорогой подарок мне к 8 марта.

Нина Максименко увлекалась прыжками с парашютом, спортивной гимнастикой, лыжами, а остановилась на коньках. Занималась у мэтра конькобежного спорта, заслуженного тренера СССР Клыпина. Лев Гаврилович был не только классным специалистом, но и интересным человеком с широким диапазоном увлечений – любил музыку, театр, в последние годы прикипел к журналистике. Среди коллег отличался статью, интеллигентной манерой общения. Ничего удивительного, что в него тайно влюблялись многие ученицы. Но многие стеснялись в этом признаться, а Нина Максименко открыто заявила о своих чувствах. Они поженились и прожили счастливо два десятка лет. Нина окончила два института и во многом благодаря супругу, который в очаровательной дочурке Юлии души не чаял. После внезапной кончины Льва Гавриловича Нина отдушину находила в тире для стрельбы из лука. Стреляла для себя, чтобы отвлечься. Однажды старшая сестра Татьяна удивлённо заметила:

– А у тебя, Нина, прогресс – стреляешь на уровне кандидата в мастера спорта.

– Намекаешь, что пора серьёзно заняться луком?

– А почему бы нет? Сама знаешь, что возраст в нашем виде спорта не проблема, было бы желание.

Так стрельба из лука обрела двух сестёр Максименко. Нина увлеклась профессионально и вскоре стала незаменимым помощником заслуженного тренера России Татьяны Ивановны Максименко. Дочь Юля неизменно находилась рядышком с мамой и любимой тётей в тире, а когда подросла, то тоже взяла лук в руки и в 15 лет выполнила мастерский норматив.

Иркутская школа по стрельбе из лука – одна из авторитетнейших в России. Звёздочки то и дело вспыхивают. В 1996-98 годах рубеж мастера спорта международного класса покорили Дмитрий Пальчех и Ольга Померанцева. А Константин Шумков проявил себя в соревнованиях среди спортсменов с ограниченными возможностями, выиграв серебро союзного чемпионата в 1991 году. На паралимпийских играх-92 в Барселоне он занял четвёртое место. В 1978 году пришла в школу студентка ИПИ Наташа Попова. Мастер спорта, победительница престижных всесоюзных турниров, архитектор по образованию, Попова-Хомутникова в 1987 году сменила профессию, став тренером. Каждый из них сделал всё возможное для будущего школы, чтобы молодое поколение достойно продолжало добрые традиции.

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