Повседневная красота Любови Бертаковой

Говорят, что мир спасают доброта и красота. Именно эти качества ощущаешь в себе после просмотра картин о повседневной народной жизни недавно ушедшей от нас осинской художницы Любови Бертаковой, выставка работ которой проходит в эти дни в иркутском Доме художника.

С годами хочется охотнее слушать сказки времен, уходящих в далекое прошлое, нежели в недалекое настоящее. Любовь Бертакова видела чудеса. Она рассказывала в своих картинах о людях такие простые вещи, которые давно забыли… Доброта и простота. Покой и безмятежность. Простые повседневные заботы. Сколько в них смелости, постоянства и красоты, той, которая так нужна нам всем. Жизнь села проходит в одной мысли, что надо много работать. Надо! Но ведь ничто так не утешает и не дает столько сил, как самый простой труд. И вот эти бесхитростные люди на картинах художницы – живые.

И нет ничего, что нас тут отвлекало бы от радости за них – только наши тревоги, но они отступают с каждым взглядом на счастье и упоение жизнью. Она стал очевидцем и сотворцом Ее Величества природы, эмоциональной насыщенности сибирской действительности и чуда рождения того, что называется народным классическим искусством.

Посетители, уже побывавшие на выставке работ Любови Бертаковой, отзываются о ее творчестве очень тепло. Советуем побывать там и вам!

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