

В самом начале наступившего 2020 года, а точнее, 2 января, отметила свой день рождения наша гордость и украшение клуба ветеранов образования Заларинского района «Светоч» Бережных Людмила Михайловна.

Людмила Михайловна – педагог по образованию (причём трижды) и по призванию, она более сорока лет своей жизни отдала служению этой благородной профессии: 13 лет трудилась учителем химии, 11 лет инспектором в комитете образования Заларинского района и 16 лет – в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Работала бы ещё, но ей пришлось уволиться, чтобы ухаживать за престарелой матерью.

Но Людмила Михайловна, как человек высокой коммуникативной культуры, целеустремленный и добрый, способный к сопереживанию и пользующийся заслуженным уважением среди коллег, да и всего населения нашего посёлка, долго просто не могла находиться без дела. И вот уже десять лет она руководит в нашем клубе ветеранов группой здоровья. Здесь и произошёл всплеск её творчества: сначала она писала шуточные стихи к дням рождения и юбилеям коллег и друзей, потом пошла уже серьёзная лирика. Сейчас Людмила Михайловна является членом районного литературного объединения «Зеленая лампа», её стихи печатаются в местной газете «Сельская новь», в районных сборниках поэтов, а такие её стихотворения, как «Сибирячка»,

«Залари вы мои, Залари» и другие были переложены на песни, которые она на вечерах нашего клуба исполняет сама.

За трудолюбие и человеколюбие Людмила Михайловна была неоднократно отмечена грамотами, в том числе губернатора Иркутской области, министерства социальной защиты, областного

Совета ветеранов образования, а в 2017 году ей было присвоено звание «Почетный гражданин посёлка Залари».

Все члены нашего клуба «Светоч» сердечно поздравляют Людмилу Михайловну с днём рождения и желают ей прекрасного настроения, отменного здоровья и новых творческих успехов.

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