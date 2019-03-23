Кто враг Байкала?

Появившееся в СМИ, соцсетях и в нашей газете сообщения о том, что на Байкале близ Култука китайцы строят завод по розливу воды, породило тревогу за судьбу озера. Соотечественники беспокоятся, как бы забор воды китайцами и намерение монголов построить на Селенге плотину и водохранилище не превратили Байкал в болото. Сотни тысяч пользователей сетей со всей страны уже высказались против строительства завода.

Противоречивые чувства вызвала у меня эта акция. С одной стороны, радостно, что немало есть среди нас неравнодушных людей, болеющих за сохранение природы. Однако, с другой стороны, есть поводы и для печали. Печалит неинформированность общества. Людей, вероятно, пугает слово «завод». Но предприятие по бутилированию питьевой воды – самое чистое производство, это не целлюлозный комбинат. Байкал отнюдь не обмелеет, когда завод заработает на полную мощность и станет ежесуточно извлекать 400-500 кубометров воды. В книге Г. И. Галазия «Байкал в вопросах и ответах» я отыскал информацию о том, что, в зависимости от водности года, через исток Ангары каждую секунду (!) выносится от одной до 4,6 тысячи кубометров воды (в среднем около 2 тысяч). В период работы целлюлозно-бумажного комбината в сутки он потреблял не менее 400 тысяч кубометров воды. Сравни, читатель, эти цифры и делай вывод о том, смогут ли китайцы «вычерпать» Байкал.

Утверждение о том, что болота у южной оконечности Байкала – уникальное место гнездования и пролёта редких видов птиц, равного которому в Иркутской области нет, я считаю сильно преувеличенным, и вот почему. Да, по исследованиям известных зоологов прошлого Б. И. Дыбовского и В. А. Годлевского на территории вокруг Култука (но не только на Таловском болоте) было встречено 211 видов, из них 71 гнездящихся и 104 пролётных. Немало было видов редких, и для Прибайкалья даже экзотических. Но так было давно, в 1868–71 годах. В ту пору в Култуке жило всего 205 человек, теперь же в посёлке почти четыре тысячи жителей, и жизнь в нём иная – современная. Антропогенное воздействие на окружающую среду многократно возросло, одни виды исчезли, другие «удостоились чести» оказаться в Красной книге. Более полувека я занимался изучением пернатого населения южного Предбайкалья и могу свидетельствовать, что год от года происходит оскудение фауны птиц. Кто в этом виноват?

Печально, что мы ищем «врагов» нашей природы в целом, и Байкала в частности, где-то «на стороне», тогда как главными врагами являемся мы сами. Не мы ли когда-то построили ЦБК на берегу Байкала? Не мы ли на потребу комбинату вырубили леса в бассейнах Голоустной и Бугульдейки? Посчитано ли, сколько из-за этого обмелело речек, иссякло ручьёв, исчезло ключиков, и что стало с обитавшими там животными? Не мы ли ежегодно поджигаем леса на берегах Байкала и оставляем на них горы мусора? Читатель, надеюсь, слышал о массовом размножении в Байкале водоросли спирогиры. Толстый слой зелёной тины на мелководьях сплошным ковром покрыл камни, под которыми обычно нерестились бычки-подкаменщики. Исчезли нерестилища – упала численность бычков, которые являются важным кормовым объектом омуля и нерпы. Учёные-лимнологи убеждены, что эта экологическая катастрофа – следствие антропогенного загрязнения. Жидкие бытовые отходы населённых пунктов и многочисленных турбаз, содержащие продукты человеческой жизнедеятельности и современные моющие средства, попадают в Байкал и течениями разносятся по акватории озера. Со стоками поступает большое количество азота и фосфора – для спирогиры это удобрение и обильная пища.

Вот и суди, читатель, кто главный враг Байкала...

Протесты против сооружения пресловутого завода понудили федеральные власти и прокуратуру начать проверку правомерности его строительства. Выясняется, что и общественных слушаний фактически не было, и разрешение на производство земляных работ никто не видел, и по поводу экологической экспертизы сомнения, и ещё ряд нарушений обнаруживается. «Мутное» дело оказалось.

Но подумай, читатель, могла ли фирма «Аквасиб» самочинно, без всяких документов, прийти на берег Байкала и начать строительство, возможно ли такое? Необходимые бумаги наверняка были. Кто и как их выдал – ещё предстоит разобраться. Теперь, когда идёт разборка, ответственные чиновники ведут себя как нашкодившие дети. Вот и губернатор наш отговаривается незнанием и тем, что его ввели в заблуждение, хотя телевидение демонстрировало документы с его подписями. У меня в голове не укладывается: как глава области может не знать, что творится на её территории? Какой в такой ситуации может быть контроль? Как бы нам научиться избирать себе не «удельных князей», а действительно компетентных, бескорыстных, моральных руководителей, искренне болеющих да дело?

Теперешних наших областных чиновников, пожалуй, трудно отнести к «друзьям» Байкала. Ты как думаешь, читатель?

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