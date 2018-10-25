К 100-летию иркутского университета. Наш дружный курс... (Из воспоминаний историков выпускников 1968 года)

За прошедшие 100 лет со времени основания в Иркутском университете состоялось сто наборов студентов и как минимум 95 выпусков специалистов. Уточнение, как минимум, связано с тем, что в разные периоды деятельности вуза менялись не только учебные планы и перечень специальностей, но и сроки обучения по ним. Так, выпуск 1968 года в каком-то смысле стал особенным. Дело в том, что в 1964 году для нескольких специальностей («история», «журналистика», «правоведение») был сокращён срок обучения до четырёх лет. В результате студентов этих курсов выпустили на год раньше – в 1968 году, когда общественность города отмечала 50-летие Иркутского университета.

Историки юбилейного выпуска (слева направо) Владимир Башкиров, Владимир Бамбаев, Анатолий Бородин, Владимир Дворак и Ольга Пак готовят номер художественной самодеятельности для подшефного села

Изменение сроков обучения повлекло за собой и изменение в учебных планах, и дополнительную нагрузку на студентов. Например, из учебных планов для историков исчезли такие учебные дисциплины, как «Древнерусский язык», «Логика», «История мировых искусств», а такие дисциплины, как «История Древнего Востока», «История Древней Греции» и «История Древнего Рима», ранее читавшиеся три семестра как самостоятельные дисциплины, были объединены в одну и читались лишь один семестр. Добавим к этому «маленькую» деталь: общий объём трёх учебников превышал две тысячи страниц (!). Но для целеустремлённых и в большинстве своём креативных студентов-первокурсников это не стало непреодолимым препятствием, хотя не обошлось и без пересдач.

Мы студенты-историки!

У нас на курсе подобрались дружные и мотивированные на учёбу студенты. Из двух стандартных групп, а это 50 человек, дипломы об окончании ИГУ получили 44 выпускника.

На курсе при внимательном изучении гендерных и других составляющих можно было выявить определённые закономерности. Среди окончивших было 18 девушек и 26 юношей. 22 студента имели стаж работы или службы в армии, а 22 – поступили после окончания средней школы. Разница в возрасте и жизненном опыте не помешали быстрому сплочению студенческого коллектива. Наш курс отличался не только дружелюбным отношением друг к другу, но и хорошей сплочённостью. Так, уже 17 ноября 1964 года (не прошло и двух месяцев после поступления в ИГУ) 46 первокурсников вместе достаточно бурно отмечали первый в своей жизни Международный день студентов.

В период учёбы на курсе было проведено много совместных мероприятий, не только связанных с государственными праздниками, но и иными знаковыми событиями (дни рождения, свадьбы, возвращение с каникул), среди которых особенно памятным стал вечер посвящения первокурсников в историки. Это посвящение стало важной традицией, проводимой после сдачи первой студенческой сессии.

Уже через несколько месяцев на курсе были созданы две футбольных команды. А объединённая команда курса выступала самостоятельно на первенстве университета и даже общества «Буревестник». Фактически превратились в традицию регулярные футбольные соревнования между обеими группами. Иногда мы ехали играть на стадион, расположенный где-нибудь на окраине города. У каждой команды были свои болельщики из числа однокурсниц, которые тоже ездили на стадион вместе с нами. Организатором этих футбольных баталий был влюблённый в футбол наш однокурсник Александр Корчагин. Именно он и договаривался с руководством стадиона о предоставлении нам футбольного поля. До поступления в ИГУ Александр несколько лет играл в городской клубной футбольной команде, а в годы учёбы своей любовью к футболу успел заразить практически весь курс.

По возрасту наш курс делился на две части: выпускников средней школы 1964 года и тех, кто имел как минимум двухлетний стаж (норма для льготного поступления) или воинов, отслуживших положенный срок. Из 44 выпускников нашего курса 18 были из первой группы, а остальные из второй.

Характерным для сибирских коллективов был и национальный состав. У нас учились русские, буряты, украинцы, кореянка, армянин, грузин. Охотно помогали друг другу и в учёбе, и в решении бытовых проблем...

К окончанию университета большинство студентов создали свои семьи. Интересно, что десять человек предпочли взять в мужья или жениться на своих однокурсниках. Семьи создали Н. Котельников и В. Кочергина; В. Налётов и Т. Агеева; Ю. Таюрский и В. Кочергина; В. Башкиров и Л. Кузакова; В. Сирош и М. Кириченко. Показательно и то, что эти семьи оказались самыми прочными.

Возникали и временные группы, объединённые подготовкой к экзаменам и зачётам. Это давало неплохие результаты по итогам экзаменационных сессий.

Другой вариант коллективной подготовки к экзаменам – объединение на взаимном доверии и примерно равном уровне подготовки. По такому принципу возникла группа в составе С. Паюка, В. Кадневского, В. Полякова и А. Бородина. Их в шутку называли фирмой ПКПБ.

Вопросы к экзамену эта группа делила на четыре равные части. Ответы на них готовились в письменном виде, а затем перед экзаменом собирались в аудитории и читали мини-лекции по своим подготовленным вопросам. Каждый нёс ответственность за уровень ответа. Как правило, эта четвёрка получала высокие баллы на экзаменах.

В добрый путь

Получив дипломы, наши выпускники были направлены на работу в вузы, школы, музеи и архивы. В последствие они стали учёными, руководителями школ, государственных и общественных органов. Например, в вузы были распределены А. Бородин, Т. Лановая, В. Башкиров, В. Кадневский, С. Паюк, А. Георгиевский. Позднее преподавателями вузов стали работать В. Поляков, В. Антоновский, В. Пахоев, М. Скоркина. Директорами школ по распределению отправились трудиться А. Шаталов и Ю. Таюрский. Вернувшаяся после учёбы в родной Тулун А. Казачкова решением районной администрации была направлена преподавать в местное педучилище, где проработала вплоть до выхода на пенсию. В среднеспециальных учебных заведениях работали и другие наши однокашники. Так, поработав несколько лет в вузе, ушёл работать директором техникума В. Антоновский.

В техникуме работал и В. Бамбаев. О нём хочется рассказать особо. Он поступил в ИГУ через 11 лет после окончания сельской средней школы в Качугском районе. Его первая профессия – электрик. После окончания ПТУ он был направлен на работу в Ангарский нефтехимический комбинат. Трагическая случайность лишила его обеих рук. Но Володя нашёл в себе силы и упорство поступить в вуз и стать историком. Он получил диплом с отличием и был направлен в аспирантуру Академии наук Бурятии. К сожалению, в аспирантуру он не поступил и стал работать преподавателем истории в техникуме.

Судьбы историков, окончивших Иркутский государственный университет в 1968 году, складывались по-разному. Самая экзотическая должность оказалась у старосты первой группы Г. Даниеляна. Первые семь лет он работал в исправительных учреждениях Иркутска. Переехав по требованию родителей на родину в Сочи, он стал там работать... инспектором ГАИ.

В девяностые годы судьба заставила некоторых из наших выпускников сменить род деятельности. Например, Н. Котельников должность школьного учителя сменил на профессию рабочего мебельной фабрики, С. Паюк стал строителем, а Б. Николашин нашёл себя в журналистике. Он работал на радио «Мамско-Чуйский горняк», а выйдя на пенсию, ещё семь лет работал охранником. До настоящего времени работает в структуре профсоюзных органов в Киренске В. Исаев.

Более стабильно складывалась трудовая биография выпускников, закрепившихся в сфере образования. Талантливым учителем истории зарекомендовала себя В. Котельникова, уехавшая с мужем по распределению в одну из школ Братска. В Новоигирминской восьмилетней школе Братского района зарекомендовали себя высококлассными специалистами наши выпускники Ю. Таюрский и его супруга В. Кочергина.

Стабильно складывалась трудовая биография и тех выпускников, которые посвятили себя учебно-научной деятельности в вузах. Кандидатами наук стали А. Бородин, М. Скоркина (Чалых). Доцент А. Бородин после защиты кандидатской диссертации несколько лет работал преподавателем, а затем заведовал кафедрой в сельскохозяйственном институте, а последние шесть лет перед уходом на пенсию в 2012 году руководил обществоведческой кафедрой в медуниверситете. М. Скоркина, после защиты кандидатской диссертации по историческим наукам, многие годы до выхода на пенсию работала доцентом в техническом университете.

Двое наших выпускников В. Кадневский и В. Поляков стали докторами наук, профессорами. Особо хочется отметить научный путь В. Полякова. Ещё на студенческой скамье он увлёкся изучением логики, хотя эту дисциплину учебный план исторического отделения ИГУ не предусматривал, и защитил на отлично дипломную работу по этой дисциплине. После завершения учебы В. Поляков был призван на военную службу, а после демобилизации увлёкся медицинской психологией, много лет проработал нейропсихологом в нейрохирургическом отделении областной клинической больницы. Параллельно работал в научно-исследовательском секторе медицинского института и в НИИ педиатрии Академии медицинских наук, защитил в МГУ им. М. В. Ломоносова кандидатскую диссертацию по медицинской психологии и докторскую по патофизиологии, став таким образом кандидатом психологических и доктором биологических наук. В настоящее время руководит лабораторией нейропсихосоматической патологии детского возраста Научного центра проблем семьи и репродукции человека РАН, преподаёт на кафедре медицинской психологии факультета психологии ИГУ, является членом Европейской ассоциации по нейронауке. В. Поляков является автором свыше ста научных работ, опубликованных в России и за рубежом.

В. М. Кадневский кандидатскую диссертацию защитил по историческим наукам, но наиболее заметных научных успехов он достиг в педагогических науках. В 1995 году, когда в систему образования стали внедрять тестовые технологии, он выдвинул идею «сплошного тестирования» материалов учебника. Такой подход позволил рационализировать и оптимизировать систему подготовки обучающихся к сдаче экзаменов тестированием. Идея была реализована автором на практике, а результаты обобщены в трёх монографиях по истории тестовых методов и тестов, и в нескольких десятках методических пособий под условным названием «История России в тестах». Кроме того, В. М. Кадневский успешно занимался и научно-педагогической деятельностью: им было подготовлено три кандидата наук: два по историческим наукам и один по педагогическим. Трудовой путь В. М. Кадневский закончил в августе 2017 года.

Мы рассказали, конечно же, не обо всех выпускниках 1968 года, но хотим отметить, что все они достойно трудились, поддерживая и приумножая высокий авторитет старейшего вуза Восточной Сибири. Во многом это стало возможным благодаря высокой квалификации наших преподавателей: Ф. А. Кудрявцева, С. В. Шостаковича, А. А. Мухина, В. П. Олтаржевского, С. Ф. Коваля и многих других, которые помогали нам обретать и углублять свои знания, а затем нести их новым поколениям сибиряков.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ