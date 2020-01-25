29 января у двух прекрасных людей – Валерия Ильича и Нины Григорьевны Волковых изумрудная свадьба – 55-летие совместной жизни!

Дорогие наши юбиляры, желаем вам крепкого здоровья, мира в семье, чтобы счастье всегда вам улыбалось! Пусть смехом и весельем полнится дом, пусть будет в нем тепло и уютно! А ваша любовь всегда будет примером для подрастающих поколений.

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