ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Изумрудная свадьба
Дети, внуки, правнуки и президиум Совета ветеранов Свердловского округа   
25 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

29 января у двух прекрасных людей – Валерия Ильича и Нины Григорьевны Волковых изумрудная свадьба – 55-летие совместной жизни!

Изумрудная свадьба

Дорогие наши юбиляры, желаем вам крепкого здоровья, мира в семье, чтобы счастье всегда вам улыбалось! Пусть смехом и весельем полнится дом, пусть будет в нем тепло и уютно! А ваша любовь всегда будет примером для подрастающих поколений.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске