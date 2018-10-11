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Директор – он и в футболе был главным
Павел КУШКИН, заслуженный работник культуры РФ   
11 Октября 2018 г.
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11–12 октября на стадионе «Зенит» состоялся первый детский турнир в честь экс-президента ФК «Звезда», почётного гражданина города Иркутска Александра Чичикова. Главным организатором выступила его семья.

То, что областной турнир, тем более первый, прошёл на стадионе авиастроителей, в высшей степени справедливо. Вся жизнь Александра Константиновича Чичикова связана с авиазаводом, здесь он прошёл славный трудовой путь до назначения его на высокую должность административного директора. В его ведении была сложная и хлопотливая социальная служба, к нему шли тысячи заводчан со своими житейскими проблемами, в его лице видели заступника ветераны, и, конечно, от его усилий во многом зависело состояние физической культуры и спорта. Сфера спорта всегда считалась приоритетной на заводе, и Чичиков достойно сохранял и приумножал добрые традиции.

Футбол – его хобби, детское увлечение. Как он всегда отмечал, это было незабываемое время, связанное с посёлком Жилкино, где кожаный мяч гоняли на пустырях сотни сорванцов-мальчишек, многие из которых потом пробились в команду мастеров. Александр, как и его лучший друг Валерий Хайрюзов, ограничились любительским футболом. Но оба с теплотой вспоминали жилкинские баталии, которые не только приносили радость, но и закалили их характеры, сыграли не последнюю роль в становлении личности. Валерий Хайрюзов связал жизнь с авиацией, пилот первого класса, был избран депутатом Верховного Совета РСФСР. Но больше он известен как писатель российского калибра, почётный гражданин города Иркутска.

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Александр Чичиков огромную роль сыграл в судьбе команды мастеров «Звезда», которая во все времена считается достоянием города. Но так сложилось, что в наиболее трудный для клуба период его спасателем выступает авиазавод в лице Александра Константиновича, назначенного президентом ФК «Звезда».
Чичиков достойно нёс свой крест, многое сделав для успешного выступления команды мастеров. В 1995 году «Звезда» добилась лучшего результата в истории иркутского футбола, заняв четвёртое место в чемпионате страны в первом дивизионе, оказавшись в шаге от высшей лиги, уступив путёвку питерскому «Зениту», ныне одному из ведущих в европейском клубном футболе. Интересно, что соратником Чичикова долгие годы был тогдашний главный тренер Сергей Муратов, 16 лет стоявший у штурвала иркутской команды. Десять лет назад его не стало. Было бы правильно, чтобы и в его честь проводился традиционный турнир. Увы. Даже не вспомнили. А вспомнить есть что и, пользуясь случаем, я перечислю несколько ярких страниц.

Тринадцатый главный

В 1984 году 37-летний Муратов стал 13-м по счёту главным тренером иркутской команды мастеров. К цифре «тринадцать» относился с философским спокойствием: «Я не суеверный, хотя и к приметам отношусь с уважением, – сказал он. – Знаю одно: предстоит большая и напряжённая работа».

Приглашение Муратова в областной центр в какой-то степени было неожиданным. Сергей оканчивал Высшую школу тренеров в Москве, имел опыт работы в Ангарске, где судьба подарила ему счастливый шанс творческого общения с Петром Антоновым и Иосифом Коппом – людьми, во многом определявшими футбольную жизнь города юности.

Муратов оказался хорошим и достойным учеником Антонова, впитав лучшие качества замечательного специалиста – необыкновенную работоспособность, умение контачить с коллегами, огромное стремление постичь таинства и скрупулёзный анализ великой игры.

Судьбоносной оказалась встреча с президентом международной федерации футбола (ФИФА) бразильцем Жоао Авеланжем, посетившим Иркутск в 1987 году.

Сергея Авеланж пригласил на стажировку в Бразильскую академию футбола. Попасть туда – заоблачная мечта любого тренера, а уж специалиста провинциального – несбыточная. Короли мирового футбола не пускают посторонних в святая святых. Муратову повезло одному на тысячу в течение полутора месяцев проходить стажировку в элитном клубе Бразилии «Фламенго».

После стажировки Муратову вручили международную тренерскую лицензию, которую не имел ни один даже самый маститый специалист в СССР. Авеланж лично поздравил сибиряка и пожелал ему успешного претворения опыта. И Сергей Алексеевич оправдал надежды президента ФИФА, выведя команду в лидеры и добившись лучших результатов в истории иркутской команды мастеров.

Память – главная награда

Славная и грустная история. Александр Константинович пережил Муратова на два года. И о нём бы не вспомнили, не прояви настойчивость семья – дочь, сын и зять Чичикова. Их инициатива была поддержана руководством завода. Главным арбитром состязаний стал зять Андрей Гельгорин, известный в иркутском футболе человек. 14 лет он выступал за команды мастеров, лучшие сезоны проведя в составе иркутской «Звезды» до 2001 года. Сейчас он тренер в родном заводском спортивном коллективе.

В турнире приняло участие восемь команд. В течение двух дней на стадионе кипели жаркие баталии. Проигравших не было. Турнир получился праздничный: 9-летние ребята получили огромное удовольствие. Победители, призёры, лучшие игроки отмечены специальными наградами, учреждённые семьёй Чичикова.

Турнир решено сделать регулярным. И это – главная награда участникам в память об А. К. Чичикове.

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Наша справка

Чичиков Александр Константинович, кадровый работник Иркутского авиационного завода, отдавший родному предприятию более 40 лет, депутат городской думы Иркутска четырёх созывов, почётный гражданин Иркутска.

Он пришёл на ИАЗ в 1969 году мастером цеха, затем работал начальником цеха, заместителем главного металлурга, председателем заводской профсоюзной организации, секретарём парткома. В 1992 году был назначен заместителем генерального директора по социально-бытовым вопросам, в 1997-м – административным директором. С октября 2008 года и вплоть до своей кончины 18 марта 2010 г. Александр Константинович трудился помощником генерального директора по работе с органами власти, местного самоуправления и общественными организациями. За заслуги на производственном поприще в 2002 году был награждён почётным знаком лауреата всероссийского конкурса «Трудовая слава».

Александра Константиновича знали и уважали не только на ИАЗе, этот человек пользовался авторитетом в городе и области. Иркутяне четырежды оказывали ему доверие, избирая депутатом городской думы. А. К. Чичиков принимал непосредственное участие в разработке Устава города Иркутска и в реализации 47 целевых программ. В 1981 году он был награждён орденом «Знак Почёта». В 2003-м ему было присвоено звание «Почётный гражданин города Иркутска». В 2004-м был отмечен грамотой губернатора Иркутской области, в 2007-м – Почётной грамотой Министерства промышленности и энергетики РФ.

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