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Благодарим за отца!
Пётр Александрович ШЕРЕМЕТ, сын ветерана   
27 Марта 2020 г.
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На днях в нашей семье произошло радостное событие: нашему отцу, деду и прадеду Шеремету Александру Александровичу была вручена, одному из первых тружеников тыла Аларского района, юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Благодарим за отца!

Эту медаль, а также благодарственное письмо властей за вклад отца в развитие и процветание родного края и в связи с 90-летием нашего ветерана вручил мэр Аларского района Роман Васильевич Дульбеев в присутствии главы муниципального образования «Кутулик» Вячеслава Алексеевича Бардаева и председателя районной думы Алексея Григорьевича Попика.

Выражаю огромную благодарность и уважение руководителям Аларского района за их внимание и доброту. Такая вот ваша забота и чуткое отношение к ветеранам минувшей войны и труженикам тыла придают им силы, способствуют сохранению добрых традиций и памяти о людях тех событий и о Великой Победе.

С уважением, от имени всех родственников, Пётр Александрович ШЕРЕМЕТ, сын ветерана

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