Выплаты ветеранам

|
В Иркутской области единовременную выплату к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне получат более 12 тысяч человек.
75 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы военнослужащих, погибших в ВОВ, войне с Финляндией и Японией, вдовы умерших инвалидов и участников войны, лица, работавшие на военных объектах, граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
50 тысяч рублей получат бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто, граждане, проработавшие в тылу не менее шести месяцев (исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР), и те, кто награжден орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не надо, средства поступят в беззаявительном порядке на основании дел, имеющихся у фонда. Выплаты произведут в апреле-мае 2020 года вместе с пенсией по установленному графику.
Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны средства придут дополнительно к ежегодной выплате 10 тысяч рублей, предусмотренной указом президента от 24 апреля 2019 г.
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Игорь Крутой показал архивное видео с Аллой Пугачёвой
Накануне 65-летний композитор Игорь Крутой в своем Инстаграме опубликовал видео с презентации песни «Любовь, похожая на сон», которая состоялась аж 25 лет назад.
-
В вечной мерзлоте найден рогатый жаворонок, певший в небе 46 тысяч лет назад
Сотрудники отдела по изучению мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха (Якутия) совместно с коллегами из Швеции, Великобритании и США обнаружили в вечной мерзлоте исключительно хорошо сохранившееся тело птицы возрастом более сорока тысяч лет и определили ее вид путем реконструкции митохондриального генома. Птица оказалась рогатым жаворонком — видом, который и в наши дни широко распространен в северном полушарии. Название этот вид получил за два характерных пера, торчащих на затылке у самцов.
-
Поправки в Конституцию: прав ли народ в своем безразличии?
Не стоит думать, что поправки в Конституцию — это только про «укрепление власти Путина» и не касаются лично каждого из нас.
-
Повторно вскипяченная вода «реабилитирована»: вреда от нее нет
Повторно вскипяченная вода не несет вреда для здоровья. К такому выводу пришли ученые из Института Фрезениуса.
-
Жириновский доходчиво раскритиковал кремлевский конкурс «Лидеры России»
Глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский уверен, что кремлевский конкурс «Лидеры России», направленный на поиски новых депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и представителей региональных заксобраний, — «это конкурс для карьеристов».
-
Как солнечные бури мешают серым китам?
Новое исследование подтвердило, что серые киты используют магнитное поле Земли для ориентирования в океане. Ученые установили, что геомагнитные бури, вызванные вспышками на Солнце, вносят помехи в систему навигации серых китов.
-
Коронавирусное время: из Москвы депортируют 88 иностранцев
Власти Москвы депортируют 88 иностранцев, которые нарушили режим изоляции из-за коронавируса Covid-19. Из них 80 человек — граждане Китая.
-
Яна Рудковская и Евгений Плющенко терпят убытки из-за коронавируса
Не только мировая экономика пострадала из-за эпидемии нового китайского вируса. На днях продюсер Яна Рудковская пожаловалась, что и её семья сейчас терпит финансовые убытки, а также может остаться без долгожданного отпуска.
-
Современные психологи: Эдгар По не мог быть самооубийцей
Знаменитый американский писатель Эдгар Аллан По, наиболее прославившийся своими мистическими рассказами, не мог быть самоубийцей. К такому мнению пришли исследователи его жизни и творчества.
-
Рост цен в России — опять впереди Европы всей
Потребительские цены в России поднялись в январе 2020 года на 0,4% относительно предыдущего месяца, а в годовом сопоставлении — на 2,4%.
-
Наталья Водянова раскрыла некоторые подробности предстоящей свадьбы
Известная супермодель Наталья Водянова 28 февраля отметила свой день рождения - ей исполнилось 38 лет. В предпраздничным интервью испанскому журналу «Elle» она рассказала об ещё одном событии в своей жизни, которое наступит уже совсем скоро.
-
Медсестра из Кургана будет судиться из-за низкой зарплаты. Приводит реальные цифры…
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее коллег.
-
Из истории XX века: как и когда мир сошел с ума по нейлоновым чулкам?
28 февраля 1935 года американский химик Уоллес Хьюм Карозерс из центральной лаборатории фирмы «Дюпон де Немур» создал нейлон.
-
Ученые объяснили, какое оливковое масло можно лить на сковородку без опасений
Далеко не каждое оливковое масло теряет полезные свойства при термической обработке.
-
Эксперты ВОЗ опровергают: ни жара, ни мороз от коронавируса не защищают!
Во Всемирной организации здравоохранения опровергли предположение о том, что коронавирус боится экстремально высоких и низких температур.
-
Пентагон поиграл в «ограниченную ядерную войну с Россией»
«На прошлой неделе США провели военные учения, имитирующие „ограниченный“ ядерный конфликт с Россией, подтвердил высокопоставленный представитель Пентагона. Эти военные учения примечательны в связи с очень необычным решением Министерства обороны США проинформировать журналистов о деталях, а также тем, что они воплотили противоречивое представление о том, что будет возможно сражаться и выиграть битву с применением ядерного оружия, и при этом противостояние не приведет к полномасштабному конфликту, который положит конец этому миру», — передает The Guardian.
-
В тюменском мусоре обнаружено что-то радиоактивное
В Роспотребнадзоре подтвердили наличие источника радиоактивного излучения в одном из мусоровозов, прибывших на мусороперерабатывающий завод под Тюменью.
-
Так ли успешна была сталинская индустриализация?
5 марта очередная годовщина со дня смерти Сталина. Популярность «вождя всех народов» в обществе бьёт рекорды: согласно опросу «Левада-центра», 51% уважают, восхищаются или симпатизируют генералиссимусу. Целых 70% считают положительной его роль в истории страны. Это невероятный показатель для тоталитарного диктатора, за время правления которого реальные доходы населения снизились, а попытки списать всё на войну смешны. Социологи объясняют этот феномен фрустрацией общества, которое хочет перемен, а западная демократия как модель дискредитирована пропагандой.
-
Глупость и педагогика несовместимы: оскандалившиеся руководители покидают должности
Заведующая детского сада в Перми, где детям включили песню про водку и вино, написала заявление об увольнении. В городском департаменте образования также объявили выговор ответственному чиновнику ведомства, сообщает RT.
-
Курникова и Иглесиас дали дочери необычное славянское имя
Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас назвали свою третью дочь именем Маша (не Мария). По словам певца, имя выбрала Курникова, и оно ему очень нравится.